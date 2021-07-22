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降級餐廳內用不樂觀！醫估「最佳開放時機」：再一波會很慘

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲醫師認為，目前開放餐廳內用會承擔相當大的風險。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

針對727全國降至二級警戒，新指引最快於今（22）日宣布，據了解，中央此次仍研擬開放餐廳內用。不過，前線醫師仍持「不樂觀」態度，也認為，在第一劑疫苗覆蓋率達70%前，開放內用會承擔很大的風險，若再來一波疫情，又遇上Delta變種病毒「會是很慘的」，至少在Q4季，接種率夠高時再來談會比較實際。

中央已正面評估7月27日起全國降至二級警戒，相關指引最快於今下午公布，據了解，這陣子以來餐飲業受創最嚴重，中央此次仍研擬開放餐廳內用，但餐飲業需做好隔板、梅花座、實聯制等防疫措施。

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對於有望開放餐廳內用，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇則「不樂觀」。他認為相當兩難，針對疫情還未控制好的區域，假設不開放，民眾跑到其他縣市用餐時，同樣是一波流動，公衛風險也很大，但餐廳開放了又要承擔很大的風險，「如果我是地方首長，現在開放聚餐我真的會怕」，若再來一波疫情，運氣不好遇上Delta變異株「會很慘的」。

▲7月12日起維持三級警戒，餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫師提到，至少在Q4季接種率夠高時，再談開放內用比較實際。（圖／記者林敬旻攝）

姜冠宇說，只打一劑的人可能擋不住被傳染，即便可以避免重症，但後遺症的機會還是有。他建議，至少在Q4季接種率夠高時，再談開放會比較實際，「用餐快樂一時，中獎後悔一輩子」，大家不要有太多可以恢復餐廳或美食街約會等期待。

另外，姜冠宇也贊成，用「已經施打疫苗」的證明，做為用餐依據，但同時要考量接種序號較後面的人，尤其這些族群才是都會經濟區的主要消費者，在實行防疫與人權間，仍要做公平性的考慮。

高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科也說，國內現今的狀態並不是不想打，而是疫苗不夠打，或許過一陣子等到國產疫苗來了，加上BNT進來，就會訂定類似策略，採用「差別待遇」，讓有接種過疫苗者較容易入場，沒有完整接種過的人就要執行較繁瑣的流程。醫師說，事實上新冠肺炎最讓人緊張的問題在於重症、死亡跟醫療崩潰，假設都沒有這些問題，就算病毒在社區出現流行，也不至於如此恐懼，而疫苗的問世也解決了許多問題，因此相信未來有不少機構會採行這樣的方式。

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