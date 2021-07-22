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澳洲每日接種「15萬劑疫苗」　總理道歉：未能達到年初設定成績

▲▼澳洲總理莫里森。（圖／路透）

▲澳洲總理莫里森為疫苗接種進度緩慢道歉。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日為疫苗接種計畫進度緩慢道歉，「很抱歉，我們未能達到今年年初所希望的成績」。總理之所以會道歉，是因為澳洲人口最多的新南威爾斯報告指出，單日新增124例，創下16個月以來的單日最高新增，並警告病例會進一步上升。

根據《路透社》報導，澳洲在2020年遏制大流行的成效，在世界上廣受讚譽，但今年他們一直為了減緩高傳播性的 Delta 變種病毒疲於奔命，全國2500萬人口有一半處在長達數周的長期封鎖之下。

▲▼ 新冠疫苗,疫苗施打,疫苗,澳洲。（圖／路透）

▲澳洲的疫苗接種每日15萬劑，落後其他發達國家。（圖／路透）

財政部長弗萊登伯格 （Josh Frydenberg） 表示，這些限制措施每天給經濟造成約3億澳元（約62億新台幣）的損失，而且在完全接種疫苗的成年人口不到15%的情況下，這些限制措施可能會繼續實施，這激起了公眾的憤怒。

另外，澳洲目前的每日接種15萬劑的接種進度，遠遠落後其他發達國家。

澳洲政府表示，隨著未來數周上百萬劑的輝瑞和莫德納疫苗到貨，將會實現在2021年底，完成成年人接種疫苗的目標。

▲▼澳洲封鎖,雪梨。（圖／路透）

▲澳洲多數的病例來自雪梨，現在整個新南威爾斯都封鎖的4周。（圖／路透）

澳洲人口最多的新南威爾斯州單日確診124例，創下16個月以來的單日新高，其中多數的病例發生在首府雪梨，目前該州已經進入第4周的封鎖狀態。

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