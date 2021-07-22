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遇河南「千年洪災」！韓國美魔女教授受困　嚇到哭：手機撥不出去

▲▼中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

▲中國河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

中國河南省近日暴雨成災，省會鄭州市多處淹水、地鐵更慘遭來勢洶洶的洪水灌爆，多名乘客受困車廂、月台，而鄰近的新鄉市也在21日下午陸續傳出淹水等災情，一名在當地授課的韓國女教授更因此受困，住處斷水、斷電，轎車受困停車場，且電話訊號微弱，無法與遠在南韓的父母報平安，讓她當下非常憂心。

根據《韓聯社》報導，新鄉市從昨（21）日下午降下時雨量超過100mm的暴雨，導致整座城市浸泡在洪水中，來自南韓的女教授宣玉京（선옥경）在河南師範大學政治與公共管理學院任教，她在接受採訪時陳述受困家中的回憶。

宣玉京表示，當外頭不斷下著豪大雨，她正打算到地下停車場察看車輛的狀態，然而洪水卻突然湧進來，使得她急忙奔回位於社區公寓5樓的住處，不過回到家裡時卻發現已經停電，就連手機也接收不到訊號，從窗戶往樓下看時發現，停放在路邊的車輛早已遭洪水滅頂，大水淹到成人男子的腰部。

▲▼受困的韓國女教授宣玉京。（圖／翻攝自河南師範大學官網）

▲受困的韓國女教授宣玉京。（圖／翻攝自河南師範大學官網）

宣玉京透露，還好她有中國通訊公司的手機，才能接收到微弱的訊號對外聯繫，之後她撥打電話給好友，告訴對方自己因洪水受困，不過她卻仍無法與居住在韓國的父母聯繫、報平安。

宣玉京今（22）日受訪時表示，「從4天前就開始有降雨，2天前開始下大雨，雖然程度不及鄭州那麼誇張的程度，但從21日下午5時之後就降下漸歇性暴雨，到了晚間8時，整個水開始灌進來。」

對於如此千年一遇的暴雨，宣玉京依舊感到餘悸猶存，「新鄉市有20幾個韓國僑胞，我想他們遇到的狀況應該跟我差不多，我根本就不敢再走到地下停車場去看我的車！我真的很害怕大雨繼續下，雖然飲用水、瓦斯陸續恢復供應，但不知道何時又會斷水斷電，也有人建議家中應存放5至7天的存糧。」

▼鄭州市降下豪大雨，使得市區道路出現積水。（圖／CFP）

▲▼鄭州市降下豪大雨，使得市區道路出現積水。（圖／CFP）

據悉，宣玉京在中國人民大學取得碩、博士學位，在河南師範大學政治與公共管理學院任教，主要研究東北亞區域的國際政治與國際關係，經常參加推動中韓交流的學術論壇與會議，並多次接受《韓聯社》採訪。

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