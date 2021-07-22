　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

▲▼ 鄭州暴雨致一小區成孤島，數百人被水圍困等待救援。（圖／翻攝自微博）

▲未來華庭地勢低，積深水2天未退。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

鄭州千年級暴雨洪災釀至少25死，至今仍有大量人員受困等待救援。21日晚間，鄭州鄭東新區「未來華庭」小區一名劉姓女士向媒體反應，周遭數百人已經被大水圍困2天了，20日下午就停水停電，如今網路、手機通訊全斷，只能靠部分住戶翻牆和外界聯絡，「救救我們小區吧，現在沒人來救我們，水已經倒灌進屋了，住一樓的都被淹了。」

該名劉女和陸媒《澎湃新聞》取得聯繫，表示未來華庭數百名住戶不只被水圍困2天無法走出門外之外，家中無法用水用電也已近2天的時間，而且至今未等到救援。當天晚上報導記者再次聯繫未來華庭，但辦事處辦公電話均無法接通，之後向管委會辦公室了解到，已知悉小區情況，仍在設法進入救援，但因為目前小區周邊情況複雜，積水較深，「救援力量暫時還無法進入。」

▲▼ 鄭州暴雨致一小區成孤島，數百人被水圍困等待救援。（圖／翻攝自微博）

▲小區周遭全淹。（圖／翻攝自微博）

報導指出，未來華庭共有5棟樓，每棟33層，小區共設有2個出入口，但暴雨釀洪災導致小區外3條主幹道積水非常深，無法供人員通行。小區業主張女表示20日晚間暴雨當時她受困在外無法回家，等到21日上午想設法回家時，發現已經無法進入，令她擔心的是家中還有一個高中兒子，在斷水斷電斷通訊的情況下，仍然無法聯絡上。

鄭州暴雨連下3天，張女指出20日下午停水前，儘管兒子已經先接幾盆清水備用，但自來水很快就見底，小區內唯一一間便利商店架上也只剩部分飲料，其餘飲品食物都被住戶搶購一空，她原想先接兒子出來避難，但深水阻隔母子倆。

▼小區內地下室全淹，大量車輛泡水，大量住戶受困。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 鄭州暴雨致一小區成孤島，數百人被水圍困等待救援。（圖／翻攝自微博）

在對外通訊全斷、基本飲食需求受嚴重影響的情況下，小區內有些住戶沒有熱水可以為嬰兒泡奶粉，只能每天經過停電的電梯，自樓梯間往返一樓打水，住高樓層會更辛苦。其他還有老人和兒童，在此種極端情況下，健康與生命安全堪憂。

許多小區住戶在斷續連上網路後，紛紛在社群網站微博上發布照片及求救訊息，「小區四周積水深達1.5米已第三天，地下車庫3層灌水全淹2天，小區圍牆倒塌」、「高鐵站片區我們小區最嚴重，因為地勢低第一批被淹，外加東風渠決堤，水位不斷上漲」、「小轎車的頂都看不見了，周邊遠處看都有電了，我們沒水沒電沒信號，快失聯了，急需車庫排水以及手機充電，家人手機都沒電了，馬上失聯。」

目前鄭州已攀升至25死多人失蹤，河南省10萬人疏散、124萬餘人受災。

ET快訊
新北板橋計程車宿舍大火　3死1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車箱4小時！生還者親述逃脫記

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

再發現10具遺體！珠海隧道滲漏大水灌滿　還有1人下落不明

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！屋頂被掀飛…至少2人死亡

香港蘋果副社長、執行總編、主筆被捕　涉「勾結境外勢力」22日出庭

河南「千年暴雨」3天強灌617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

鄭州水灌地鐵「淹到剩頭」　乘客絕望傳訊：可能是我最後一條微信

暴雨「救援隊也失聯」　河南人互助自救！游泳救童、電影院收留千人

台星為河南捐款「名單曝光」！張庭林瑞陽豪捐2千萬　彭于晏440萬

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

迪麗熱巴「清純校服→絕美婚紗」女追男求愛　楊洋落淚...背後擁抱她：該怎麼挽回妳...

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車箱4小時！生還者親述逃脫記

河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

再發現10具遺體！珠海隧道滲漏大水灌滿　還有1人下落不明

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！屋頂被掀飛…至少2人死亡

香港蘋果副社長、執行總編、主筆被捕　涉「勾結境外勢力」22日出庭

河南「千年暴雨」3天強灌617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

鄭州水灌地鐵「淹到剩頭」　乘客絕望傳訊：可能是我最後一條微信

暴雨「救援隊也失聯」　河南人互助自救！游泳救童、電影院收留千人

台星為河南捐款「名單曝光」！張庭林瑞陽豪捐2千萬　彭于晏440萬

臉書PO文罵民進黨炒高端股　被控造謠送辦！法官這理由還他公道

斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

烟花龜速最快半夜陸警！8縣市豪大雨　強度將登頂明影響最劇

BMW國道自撞「爆成火球」波及2線道　駕駛燙傷驚險跳車

江啟臣告陳時中　范世平列10錯誤「等同打擊國產疫苗」

「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車箱4小時！生還者親述逃脫記

字母3兄弟全成NBA總冠軍　賈霸神準預言公鹿6戰解決太陽

美國務院：副國務卿雪蔓將訪中國　展現良性競爭為何

疫情衝擊美國人預期壽命1.5歲　創2003年以來新低

莫德納疫苗訂單爆量184億美元　李鍾熙：台灣爭取現在交貨很難

女兒出生半個月！小甜甜急教英文　最後凸槌了…王宇婕喊：馬上下課

大陸熱門新聞

珠海隧道事故　現場再發現10死者

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！至少2人死亡

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

河南暴雨　氣象局長被大水沖走

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

河南3天暴力降雨617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

鄭州大水灌地鐵水淹及頸　乘客：會不會是最後一條微信

鄭州地鐵淹水倖存者：剩頭露出水面　有人昏迷沉下去

台藝人為河南捐款！張庭林瑞陽捐2200萬

老公搭淹水地鐵失蹤！她跑遍醫院找不到人

鄭州「千年暴雨」原因曝　竟與「烟花」有關

港蘋4高層被捕　涉國安法明出庭

困車箱4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

更多熱門

相關新聞

困車箱4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

困車箱4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

河南鄭州近日遭遇史上最大豪雨，地鐵5號線20日大淹水停駛，許多乘客受困於車廂，至少有12人遇難身亡。其中一名生還者指出，他們花了4小時才成功逃難，其中陸續有人缺氧、發抖、乾嘔，他當時也已經和家人交代身後事。

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

河南3天暴力降雨617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

河南3天暴力降雨617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

程瀟鄭州洪災捐款挨酸少！

程瀟鄭州洪災捐款挨酸少！

關鍵字：

鄭州暴雨洪災孤島淹水

讀者迴響

熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

力旺總座沈士傑傳心肌梗塞辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

726降級不解封！陳時中14:00說明

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

志願者出發鄭州救災…名單赫見「王一博」

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

快訊／中國鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面