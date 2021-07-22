斷水斷電斷訊2天！鄭州暴雨社區成孤島　住戶求救：有很多老人小孩

▲未來華庭地勢低，積深水2天未退。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

鄭州千年級暴雨洪災釀至少25死，至今仍有大量人員受困等待救援。21日晚間，鄭州鄭東新區「未來華庭」小區一名劉姓女士向媒體反應，周遭數百人已經被大水圍困2天了，20日下午就停水停電，如今網路、手機通訊全斷，只能靠部分住戶翻牆和外界聯絡，「救救我們小區吧，現在沒人來救我們，水已經倒灌進屋了，住一樓的都被淹了。」

該名劉女和陸媒《澎湃新聞》取得聯繫，表示未來華庭數百名住戶不只被水圍困2天無法走出門外之外，家中無法用水用電也已近2天的時間，而且至今未等到救援。當天晚上報導記者再次聯繫未來華庭，但辦事處辦公電話均無法接通，之後向管委會辦公室了解到，已知悉小區情況，仍在設法進入救援，但因為目前小區周邊情況複雜，積水較深，「救援力量暫時還無法進入。」

▲小區周遭全淹。（圖／翻攝自微博）

報導指出，未來華庭共有5棟樓，每棟33層，小區共設有2個出入口，但暴雨釀洪災導致小區外3條主幹道積水非常深，無法供人員通行。小區業主張女表示20日晚間暴雨當時她受困在外無法回家，等到21日上午想設法回家時，發現已經無法進入，令她擔心的是家中還有一個高中兒子，在斷水斷電斷通訊的情況下，仍然無法聯絡上。

鄭州暴雨連下3天，張女指出20日下午停水前，儘管兒子已經先接幾盆清水備用，但自來水很快就見底，小區內唯一一間便利商店架上也只剩部分飲料，其餘飲品食物都被住戶搶購一空，她原想先接兒子出來避難，但深水阻隔母子倆。

▼小區內地下室全淹，大量車輛泡水，大量住戶受困。（圖／翻攝自微博）

在對外通訊全斷、基本飲食需求受嚴重影響的情況下，小區內有些住戶沒有熱水可以為嬰兒泡奶粉，只能每天經過停電的電梯，自樓梯間往返一樓打水，住高樓層會更辛苦。其他還有老人和兒童，在此種極端情況下，健康與生命安全堪憂。

許多小區住戶在斷續連上網路後，紛紛在社群網站微博上發布照片及求救訊息，「小區四周積水深達1.5米已第三天，地下車庫3層灌水全淹2天，小區圍牆倒塌」、「高鐵站片區我們小區最嚴重，因為地勢低第一批被淹，外加東風渠決堤，水位不斷上漲」、「小轎車的頂都看不見了，周邊遠處看都有電了，我們沒水沒電沒信號，快失聯了，急需車庫排水以及手機充電，家人手機都沒電了，馬上失聯。」

目前鄭州已攀升至25死多人失蹤，河南省10萬人疏散、124萬餘人受災。