「媽媽我可能快不行了...」　困淹水車箱4小時！生還者親述逃脫記

記者崔子柔／綜合報導

河南鄭州近日遭遇史上最大豪雨，地鐵5號線20日大淹水停駛，許多乘客受困於車廂，至少有12人遇難身亡。其中一名生還者指出，他們花了4小時才成功逃難，其中陸續有人缺氧、發抖、乾嘔，他當時也已經和家人交代身後事。

根據《冰點周刊》報導，該名生還者表示，他當天下午準備搭地鐵回家，但從黃河路站開始，列車出現緊急停靠等情況，不過沿路也有乘客上車，所以不覺得有什麼太大問題，事故是在海灘寺站與沙口路站間發生的。

「從車廂往外看，已經能看到兩邊的水急速地向上湧去」，他提到，列車長從車廂從前面走到最後面，不停和地面聯繫，還試圖把列車再開回海灘寺站，但因為地鐵的自動保護系統無法移動，鐵軌上還濺起火花。

▲大水灌進鄭州地鐵，水淹及頸。（圖／翻攝自推特）



水開始灌進車廂裡，乘客一開始都走向車尾聚集，後來跟著列車長的指揮往車頭走，列車長打開了最前面的一節車廂門，「我也是那個時候才知道地鐵是有內部的人行通道的」，大家抓著欄杆沿鐵軌繼續向外走，感覺已經離沙口路站很近，大約200多公尺，走在最前面的人已經到了相對安全的位置，但是後面來的水很急很猛，人擠得根本過不去，大部分的人走到一半只能被迫回到車廂，再嘗試和外界聯繫，但可能那個時候電話被打爆了，連家人朋友都很難聯絡上他們。

好在一位女士後來聯絡上外面的救援力量，車箱內的人才知道外頭的部署情況，像是消防官兵已經到達出站口，並將救援繩拉開、堆疊好沙袋等。

「最可怕的時候是在晚上9時左右，當時窗外的水已經差不多一人多高了，向後看，車廂後半截水也已經到頂」，「水繼續漫上來，人群後半截，水流基本已經漫到了脖子，最前面的部分也都到了胸口的位置，這個時候車廂開始出現缺氧的狀況，身邊陸續有人出現缺氧、低血糖的癥狀，有人發抖、大喘氣、乾嘔。當時車廂內還有孩子、孕婦、老人，大都因為久泡水中體力不支，出現各種身體狀況」。

▲大水灌進鄭州地鐵，水淹及頸。（圖／翻攝自推特）



聯繫上救援訊息的女士表示，政府已經在後方開始抽水，「但是當時的我覺得一台、兩台的抽水機根本頂不住這麽大的水，所以當時聽到這一段話的時候，就真的是感覺到絕望了」，「看到車廂外的水位越過頭頂的時候，我就已經做好了出不去的準備了」。

他指出，當時自己不敢向爸媽說，只和表哥、表姐和朋友發訊息，「21時之前我還不斷地拜託他們聯繫救援人員，但在看到水位過了頭頂之後，我和他們的消息記錄中基本都是交代的一些身後事了」。

車廂外水位達到最高值之後，水位線就好像一直保持一個較為平穩的狀態，車廂同時也因為水流沖擊偏移，呈現一高一低，向上翹的那側窗戶暴露在水體之外，就有人決定用滅火器砸開窗戶，缺氧現象有了明顯的好轉，大家恢復正常呼吸，「我們處在車廂前面的人也不斷地在向後傳話，讓他們用滅火器鑿開車窗，起初只是一兩個聲音在喊，逐漸，我所在的這節的車廂中，聲音逐漸匯聚在一起『用滅火器砸車窗』」，同時救援人員出現在車廂外，他們最先通過鑿開的那處玻璃窗，將破窗器遞到車廂內，車廂內裡面大家也在接力將破窗器向後傳遞。

▲▼鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／取自中國青年報）



有兩三名孕婦因為長時間泡在水裡，虛脫到缺氧，她們最先被救出去，之後是救孩子，再來是救女生，「雖說當時外面的水流相較之前已經平穩了許多，但是依舊很急，尤其是在由車廂到人行走道這一段距離」，「救援人員主要是在車廂和扶手處開展救援，他們在車廂外將我拉上來，下面車廂里有乘客自發地站在出口處托我一把，全靠他們的一托一拉，我才能逆著水流出來」，「到了出站口，也能看到很多救援人員在那里擋著洪水，他們也會指引我們踩著他們拉的線，讓我們踩著過去」。

從開始被困到撤離到安全區域，前後約4個小時，「出站後，因為那一片的道路依舊處於被淹的狀態，我擔心人孔蓋被沖掉，也擔心漏電情況出現，我還是沒能回家，只能在朋友家住下」。

▲遇難者在微博PO文。（圖／翻攝自微博）



另外，微博網友「奇跡奇緣」也PO文「寫在死裡逃生後」，他表示，聽到車箱內有人打給家人交代銀行卡號，「我想我是不是也要交代一下呢？當時想聯繫的人很多說得事情也很多，但最後都沒有說出口，只能給媽媽發了一句，『媽媽我可能快不行了』。」