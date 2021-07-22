河南洪災全省25死7失聯　近125萬人受災

▲河南洪災全省125萬人受災。（圖／路透）



中央社台北21日電

河南省政府今天傍晚表示，據不完全統計，16日以來的豪雨已造成全省25人死亡、7人失聯，89個縣級行政區共124萬737人受災，直接經濟損失達人民幣5億4228萬7200元（新台幣23.5億元）。

此外，河南全省已緊急避險遷移1萬6325人，安置16萬4710人。而農作物受災面積達7.5萬公頃，其中絕收面積4700公頃。

央視新聞報導，河南省政府新聞辦傍晚針對鄭州及全省洪災召開記者會，作上述宣布。

河南省防汛抗旱指揮部辦公室主任徐忠表示，河南省17至21日出現「歷史罕見的持續性強降雨天氣」，全省各地均出現豪雨，造成鄭州市城區嚴重內澇，地鐵停駛，鐵路、公路、民航運輸受到嚴重影響。

徐忠指出，位在鄭州的常莊水庫、郭家咀水庫，以及賈魯河與支流，都發生洪災險情。其中，屬中型規模的常莊水庫下游，在20日中午出現多處管湧（土方嚴重滲水）現象；而屬小型規模的郭家咀水庫更出現水位溢頂的潰壩風險。經過搶修，目前下游民眾已被疏散，水庫運作恢復正常。

而賈魯河位在開封市祥符區李店橋周邊有200公尺的河段，水位一度越過堤防；上游河段更出現2處20公尺寬的決口，經全力搶修已告排除。

此外，鄭西、鄭太、鄭徐高鐵及一般鐵路的隴海、焦柳、寧西、京廣線部分區段因洪水而封閉或限速運行，導致7趟列車停運，15趟列車折返。公路方面，國道209魯山段、310靈寶段出現路面塌陷，交通中斷。

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