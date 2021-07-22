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緩降級現契機　台酒趁暑期推限量「Hello Kitty綜合堅果禮盒」

▲台酒首度推出Hello Kitty綜合堅果禮盒，於台酒購物網限量上市。（圖／台灣菸酒公司提供）

▲台酒首度推出Hello Kitty綜合堅果禮盒，於台酒購物網限量上市。（圖／台灣菸酒公司提供）

記者高堂堯／綜合報導

防疫三級警戒延長出現「緩降級」的契機，而臺灣菸酒公司過去長期參與「酒精國家隊」、為防疫貢獻力量，目前也著力開發非菸酒商品，今年暑假首度結合廣受歡迎的動漫主角凱蒂貓，推出「台酒」，也為解封降級後的暑期零嘴和中元普渡供品市場做超前部屬。

台酒公司指出，過去發行的非菸酒商品包括泡麵、餅乾、料理、飲品等，這次推出的Hello Kitty綜合堅果禮盒，不但包裝可愛討喜，也選用杏仁、核桃、黑豆、黃豆、南瓜籽、葵花籽、蔓越莓，以及用紅葡萄酒浸漬的葡萄乾等7種營養豆仁，並採低溫烘焙非油炸製程、無香料無防腐劑，大人小孩都能吃得放心。

▲▼台酒首度推出Hello Kitty綜合堅果禮盒，於台酒購物網限量上市。（圖／台灣菸酒公司提供）

▲▼台酒首度推出Hello Kitty綜合堅果禮盒，於台酒購物網限量上市。（圖／台灣菸酒公司提供）

▲台酒首度推出Hello Kitty綜合堅果禮盒，於台酒購物網限量上市。（圖／台灣菸酒公司提供）

台酒公司表示，Hello Kitty綜合堅果禮盒無論自用、送禮或為中元普渡拜拜做準備，都相當適合，消費者即日起就能在台酒購物網新品選購，限量售完為止，民眾可把握時間嘗鮮。

「台酒Hello Kitty綜合堅果禮盒」上市活動，日期自即日起至8月5日（週四）止，於台酒購物網（https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cpinfo.aspx?id=14905&catid=5）等台酒自有通路進行，單盒（25g*19包，共475g）建議售價420元；台酒公司指出，因商品數量有限，台酒購物網保留活動修改、變更與解釋之權利。
 

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