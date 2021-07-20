2年首登陸颱？烟花2條路徑最恐怖「致災風雨」　雨狂下9天紫發白

▲烟花颱風逐漸增強中。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第6號「烟花」（In-Fa）颱風逐漸逼近台灣，中央氣象局表示，入夜開始已經漸漸開始出現外圍環流帶來的雨勢，烟花目前還在持續增強中，預估風雨最大時間落在23、24日（周五、六），接近台灣時可能達中度颱風等級，目前仍不排除登陸北台灣可能，最快21日清晨到上午發布海上警報，21日深夜到22日（周四）上午陸警。根據颱風資料庫顯示，上一次登陸的是2019年8月24日的輕度颱風「白鹿」。

颱風資料庫顯示，距離上一個登陸的颱風已經將近2年，2019年8月24日的輕颱白鹿，當時從屏東登陸、高雄出海，穿過南台灣，造成花蓮、屏東超大豪雨發生。目前氣象局預估路徑，仍不排除烟花從東北部登陸、穿越台灣的可能，暴風侵襲率最高落在宜蘭達81%，花蓮79%，基隆、台北也有78%，新北77%、桃園76%、其餘彰化以北都突破70%，風雨最大時間則在23、24日。

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▼烟花將增強中颱來襲，2條路徑最恐怖：登陸或西北颱。（圖／NCDR）



國家災防科技中心（NCDR）則分析，預計23日起烟花颱風將開始影響台灣陸地，且其路徑走向對台灣北部陸地影響很大，主要影響時間為23至24日，強雨地區為東北部、北部、中部及南部山區，部分地區預估總雨量甚至超過1000毫米，提醒民眾必須做好防颱準備。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，台灣目前還在低壓中，有強對流造成大雷雨，至於烟花颱風，目前電腦模擬路徑仍混亂，代表還不穩定，颱風從東北部登陸、北部通過「西北颱」的可能性都存在，影響程度上，就以這2條路徑最大，若離台灣比較遠一點，影響就會較輕微，但3條路徑都有可能。預估21日開始受烟花外圍環流影響，北部雨勢越晚越大，南部有午後陣雨，22至24日到底是走哪一條路徑，則看颱風遠近影響風雨。

吳德榮指出，根據觀測，烟花颱風目前還在組織中，隱約可以看見颱風中心，緩慢增強，未來還會持續增強至中度颱風，最新模擬顯示，台灣被夾在雙颱中間，大氣不穩定，烟花路徑可能貼近台灣通過，查帕卡到時就會因「藤原效應」被拉回來，屆時台灣會有一段西南氣流的時間，也就是從烟花進來之後到28、29日（下周三、四），都是台灣可能發生災害時間，若以登陸或西北颱2條路徑走，22到24日是影響最大時間。



▼烟花颱風對北部陸地影響大，暴風侵襲率高達81%。（圖／中央氣象局）



天氣風險公司則預報，最快21日上午就有機會發布海上颱風警報，22日各地的陸上警報也可能陸續發布。接近台灣時，烟花強度預估為偏弱的中度颱風。22日晚起各地風雨逐漸增強，全台灣都有風雨，其中宜花、北部、中部會是風雨最劇烈的地區。

天氣風險公司指出，23日全天至24日清晨，是颱風影響最顯著時候，西半部沿海會有災害性的強陣風，北部、宜蘭、各地山區嚴防劇烈降雨帶來的災害，這次由於颱風行速度較慢，風雨影響時間會比較長。目前氣象局預報路徑有從宜蘭登陸的機會，但南偏至花蓮登陸，或北偏至台灣北部近海通過，目前都無法排除。24日後颱風遠離、西南風隨之北上，一直到28日，台灣都位在強烈西南風環境，中南部嚴防持續性、大規模的降雨。

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