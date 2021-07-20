快訊／烟花長大了「升級中颱」減速大轉彎　詭譎最新路徑出爐

▲烟花颱風增強中，已經升級為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

烟花（In-Fa）正式增強中度颱風！中央氣象局20日晚間最新一預報，將烟花升級為中颱，路徑上也有往北偏修正，並於23至24日（周五至六）時往北大轉彎，走向詭譎多變，與日本氣象廳預測的方向有一致修正的趨勢，最快21日清晨到上午發布海上警報，21日深夜到22日（周四）上午陸警。由於烟花位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性。

根據氣象局觀測，20日晚間8時，烟花從過去時速16公里往西北，稍微減速，以時速10公里向西進行，目前位於台北東方760公里海面上。近中心最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里；預估21日晚間將來到台北東方530公里海面上。

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氣象局表示，烟花颱風預計22日逐漸接近台灣北部、東北部海面，23、24日受到颱風影響最大，後續持續朝福建、浙江一帶登入。至於7號颱風查帕卡，預計未來幾天在廣東沿海打轉，對台灣短期的天氣沒有直接影響。

▼烟花最新路徑北修，減速大轉彎。（圖／中央氣象局、日本氣象廳）



▼烟花颱風逐漸逼近台灣，之後大轉彎北偏。（圖／中央氣象局）



▼烟花颱風暴風侵襲率稍微降低。



氣象局預報，22日隨著烟花颱風逐漸接近台灣，各地水氣增、降雨範圍逐漸擴大，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，23、24日颱風影響下全台有短暫陣雨或雷雨，其中中部以北、宜花、南部山區降雨最明顯，有豪雨或局部豪雨等級以上的可能，其餘區域也有局部大雨或者豪雨的程度。

氣象局提醒，此颱風環流大、移速慢，儘管路徑仍有不確定性，但對臺灣本島影響都偏大，請做好防颱準備。目前已經針對烟花颱風發布「海上強風特報」、「長浪即時訊息」，台東蘭嶼已觀測到1.6米的浪高。

國家災防科技中心（NCDR）分析，預計23日起烟花颱風將開始影響台灣陸地，且其路徑走向對台灣北部陸地影響很大，主要影響時間為23至24日，強雨地區為東北部、北部、中部及南部山區，部分地區預估總雨量甚至超過1000毫米，提醒民眾必須做好防颱準備。

天氣風險公司則預報，烟花接近台灣時，強度預估為偏弱的中度颱風。22日晚起各地風雨逐漸增強，全台灣都有風雨，其中宜花、北部、中部會是風雨最劇烈的地區。23日全天至24日清晨，是颱風影響最顯著時候，西半部沿海會有災害性的強陣風，北部、宜蘭、各地山區嚴防劇烈降雨帶來的災害。目前氣象局預報路徑有從宜蘭登陸的機會，但南偏至花蓮登陸，或北偏至台灣北部近海通過，目前都無法排除。

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