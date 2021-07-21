83隻梅花鹿落入陷阱後再屠殺　他怒轟連江縣政府全面失靈失能

▲馬祖大坵島的梅花鹿非常受到遊客喜愛。（資料照／連江縣交通旅遊局提供）

記者呂晏慈／台北報導

連江縣產業發展處前處長劉德全涉嫌利用職務之便，向3家得標廠商索取超過百萬元賄款，並私自下令屠殺83隻大坵島梅花鹿，20日遭福建連江地方檢察署起訴。民進黨連江縣黨部主委李問21日質疑，連江縣政府去年稱僅減口30隻鹿，又不公開調查佈告，凸顯縣府行政體系全面失靈失能，讓民眾失去信心，「無法掩飾對縣府荒唐行為的憤怒」。

根據福建連江地方檢察署新聞稿，劉德全因主觀上認為大坵島的梅花鹿數量過多，在未經連江縣政府許可下，私下指示大坵島之民宿業者，宰殺大坵島上的梅花鹿，該業者接獲指示後，在2020年4月至6月間，趁大坵島遊客較少之際，在大坵島後山設置陷阱，等梅花鹿被陷阱困住後，就用繩索套住梅花鹿的四肢，再用刀具刺入鹿隻的咽喉、心臟或腹部等部位，使鹿隻失血而死，待鹿隻斷氣後，即挖掘土坑就地掩埋，遭屠殺鹿隻的數量高達 83隻。

檢方指出，劉德全2016至2020年擔任縣府建設局長、產發處長期間，由兒子擔任白手套，向3標案廠商索賄超過百萬元；另劉又以地方產業創新研發計畫（SBIR補助計畫）為由，補助2個兒子以人頭成立的5家公司，詐領補助達315萬餘元，20日依違反《貪污治罪條例》、《政府採購法》、《商業會計法》、《動物保護法》及詐欺等罪嫌將劉德全等22人起訴。

對此，李問質疑，馬祖大坵島以梅花鹿聞名，這樁虐殺梅花鹿的慘劇令人心痛，雖然在各方努力下，梅花鹿數量已逐漸回升，但事發過程卻突顯連江縣政府高層，嚴重缺乏內部督導管理機制、也無法受到縣議會確實監督，顯示連江縣政府行政體系，全面失靈與失能。

李問強調，起訴書中稱官員賄絡、詐領補助款期間長達4年，而梅花鹿慘案則在3個月過程中，誇張行徑發生83次，並非短時間的突發事件，會導致如此，是縣府已嚴重缺乏內部的督導與管理機制？以至於縣議會無法有效進行監督？縣府高層難導是真的不知情，還是默許？甚至是縱容？

李問質疑，時隔案發1年多，連江縣長劉增應至今未公開說明，突顯縣府不僅內部管理缺失，溝通能力都出現嚴重危機，且去年5月31日縣政府稱該案僅減口30隻，是因為委外執行業者在減口執行時經驗不足所致，明顯與檢方調查結果有巨大落差。

李問表示，連江縣府曾承諾針對梅花鹿慘案提出調查報告，但查遍縣府網站、馬資網、馬祖日報，都沒看到調查報告有公開，讓民眾對縣府失去信心，並凸顯馬祖需要更強而有力的監督力量，「我們無法掩飾對縣府荒唐行為的憤怒，但我們希望能離真相越來越近，也希望在未來看見馬祖的進步。」