「連江縣長兒」被爆特權打疫苗、黃昭順跨區施打！陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣疫苗短缺，現在自費預約持續暫停接種，民眾也盼著中央能盡快取得更多疫苗。但近日爆出連江縣縣長劉增應就讀大學的兒子已施打疫苗，遭疑「有特權」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示「不知道他兒子是誰，但如果他符合資格都可以打，我們並沒有地域區別。」

有民眾爆料，連江縣縣長劉增應就讀大學的兒子日前也接受疫苗接踵，質疑是「特權插隊」？對此，連江縣府回應，縣長兒子確實在5月19日接受疫苗施打，這是因為縣長本身是醫師、也是地方防疫指揮官，依中央公告，防疫第一線人員本人、及其同住者均為施打適用對象，一切符合規定。

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陳時中今也在記者會上被問及此事，他直言「疫苗是國家和大家的全民資產，所以還是要根據類別來施打，並不會有地域分別，還是大家講同島一命。」而針對劉增應兒子是否有特權才能接種疫苗？陳時中則表示，如果他符合資格就可以施打。

另外，國民黨前立委黃昭順插隊打疫苗引爆特權爭議，因黃昭順藥師職業造冊在台北，他卻在高雄施打疫苗。陳時中也表示，同樣生活在這地方，具有資格就在當地打，不需要跑回原來居住戶籍地，沒有這規定，符合資格都可以打。