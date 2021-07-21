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不斷更新／烟花來襲！基隆、桃園喊停打疫苗　看懂各縣市接種規劃

▲▼0720 新北市公私立教職員0720疫苗開打（慈濟中和靜思堂）。（圖／記者黃克翔攝）

▲《ETtoday新聞雲》為讀者不斷更新，目前各縣市因應颱風來襲的疫苗施打規劃。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳羿妏／整理報導

中颱烟花持續靠近台灣，專家預計周四起雨勢增強，周五颱風暴風圈可能觸陸，指揮官陳時中昨日曾提到，疫苗接種可能會受到颱風影響，將會依停班、停課標準決定是否接種，至於受影響民眾權益會併入下一期預約。對此，《ETtoday新聞雲》將為讀者不斷更新，目前各縣市因應颱風來襲的疫苗施打規劃。

台北市：跟著中央走，只打到明天（22日），之後暫停，待中央第三輪指示

台北市副市長蔡炳坤20日表示，目前兩百多個醫療院所及專案接種排到星期四（22日），星期五、六、日（23日、24日、25日）先不安排，第三輪則按中央公布因應方式。

基隆市：7/23、7/24暫停接種

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市府表示，第三輪公費疫苗施打日「7月23日及7月24日暫停接種」，改為7月25日至7月29日，原定第三輪的民眾會收到簡訊通知，提醒民眾應於22日，完成預約修改。

桃園市：7/23、7/24暫停接種

市府表示，因應烟花颱風影響，桃園市23、24日暫停疫苗接種作業，預計25日起施打第三輪疫苗，提醒收到簡訊通知的民眾，盡快完成預約施打。

新竹縣：暫無取消計劃

縣府表示，如有宣布停班課，就暫停施打疫苗。

新竹市：暫無取消計劃

新竹市府表示，會按照CDC指引，如果宣布停班停課，將會取消該天的疫苗施打。

苗栗縣：暫無取消計劃

苗栗縣政府說明，鑒於本週可能因颱風來襲，疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約的名單。民眾需在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

台中市：暫無取消計劃

台中市衛生局表示，本週可能因颱風來襲，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單。民眾需於收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。

彰化縣：暫無取消計劃

南投縣：暫無取消計劃

南投縣衛生局表示，依中央疫情指揮中心指示，若颱風來襲致各地接種站因停班停課取消，預約平台將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾在收到下一期預約簡訊後，需再次進入預約平台預約接種。

雲林縣：暫無取消計劃

雲林縣府表示，依中央宣布，如因颱風發布停班即順延一週。

嘉義縣：暫無取消計劃

嘉義縣府說明，依停班停課公告辦理，因為都採預約制，很難隨時喊卡，如遇豪雨，隨時滾動式調整。

嘉義市：暫無取消計劃

嘉義市府表示，一切依據中央規定。

屏東縣：暫無取消計劃，23日照常開打

屏東縣府指出，第三輪疫苗預約時間為7/20上午10時至7/22中午12時，7/23起施打。

金門縣：暫無取消計劃

金門縣府表示，鑒於本週可能因颱風來襲，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾須在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種辦理。
 

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