披薩薯條放常溫2年！她開箱驚見恐怖結果：你還愛吃漢堡嗎？

記者葉睿涵／綜合報導

TikTok上一位名叫坎德米爾（Elif Kandemir）的女用戶，最近開箱了她母親的加工食品櫃，向其他網友展示英國人常吃的披薩、薯條、甜甜圈等速食，在常溫保存2年後，還是沒有變質的樣子，還直接向網友喊話，「你還那麼愛吃漢堡嗎？」

綜合《紐約郵報》與《每日郵報》報導，來自英國埃塞克斯郡的坎德米爾聲稱，她的母親是一名幫助民眾解決肥胖問題的營養學家，母親自2年前開始收集80%英國人最常食用的各類加工食品，如披薩、炸雞和甜甜圈等，並將它們堆放在家中的食品櫃內，並以常溫保存這些食品。

▲坎德米爾母親收藏的速食，在常溫放了2年居然完全沒壞。（圖／翻攝自TikTok／elifgkandemir）

沒想到，時隔2年後，這些被置放在常溫的食物非但沒有變壞，甚至連外表都和剛買回來時沒有太大的差異。坎德米爾將整個開箱過程錄下來，還在影片中指出，「現在80%的英國人都在吃這種食物，他們可能根本不知道自己在吃什麼。」

坎德米爾還分享了BBC與英國醫生圖勒肯（Chris van Tulleken）合作拍攝的紀錄片，圖勒肯在該紀錄片中花費4週嚴格進食垃圾食物，導致他的身體和精神上都產生了不少後遺症。在拍攝結束後，圖勒肯的腦部掃描顯示，他的大腦變得與毒品或酒精成癮者無異，因此坎德米爾表示，「你可以適量地吃任何東西，但我們飲食的80%不該全由垃圾食物所組成」。

坎德米爾將這支影片放上TikTok，並配上「你還那麼愛吃漢堡嗎？」的標題後，瞬間吸引了逾330萬人觀看。成千上萬的網友震驚表示，「這真的太瘋狂了，要想健康地或者真的很不簡單」、「該死的，我可不想在裡面『醉死』」、「真希望你的媽媽能開一個TikTok帳號宣導健康飲食」。

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