解放軍緊張了？　英國將在亞洲海域「永久部署」2艘軍艦

▲英國表示，將會在亞洲常駐2艘軍艦，圖為伊莉莎白女王號。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

英國國防部於20日表示，航空母艦伊莉莎白女王號（HMS Queen Elizabeth R08）將於今年9月通過中國與美日同盟爭奪影響力的海域之後，在亞洲海域永久部署2艘軍艦，相關計畫的目的除了深化倫敦與東京的關係，也表達中國對台灣展現擴張領土的野心，表達憂慮。

根據《路透社》報導，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）與日本防衛大臣岸信夫在東京發表聯合聲明，繼打擊群首次部署之後，英國在今年下半年，將會在區域內永久部署2艘軍艦。

岸信夫說，抵達日本之後，伊莉莎白女王號及其護衛艦，將分頭前往日本列島內的美軍基地或自衛隊基地，作為美國的親密盟友，日本擁有美國海外最強大的美國軍事力量，包括艦隊、戰機和數千名海軍陸戰成員。

這艘搭載 F-35B 隱形戰機的航母，將停靠日本艦隊司令部所在地，以及美國唯一在前沿部署的航空母艦雷根號 （USS Ronald Reagan）的橫須賀。

▲英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）訪日，與日本首相菅義偉會晤。（圖／路透社）



被問及皇家海軍艦艇將在「哪些港口」部署，英國駐東京大使館發言人時表示，英國艦艇不會有永久基地，伊麗莎白女王號將由2艘驅逐艦、2艘護衛艦、2艘支援性船艦以及來自美國和荷蘭的船艦護航。

「莉莎白女王號」打擊群將會通過中國和一些東南亞國家聲稱「擁有主權」的南海，最後抵達日本，期間可能會在期間可能會在印度、新加坡、南韓停留。

華萊士表示，英國最終還將部署一個瀕海反應小組，這是一個受過訓練以執行撤離和反恐行動等任務的海軍陸戰隊單位，這進一步表明了英國在區域影響力的增加。

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