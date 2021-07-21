慈濟買到500萬劑BNT！他問「洗白了嗎」反被轟：人家哪裡黑

▲ 慈濟於今（21）日與復星實業順利簽約「500萬劑BNT疫苗」。（圖／路透）

實習記者高琳景／綜合報導

慈濟今（21）日宣布，與上海復星已順利簽約，採購500萬劑BNT疫苗，將全部捐贈給政府供民眾施打。消息一曝光立即在PTT上引發熱議，多數網友紛紛大讚，感謝慈濟為台付出。不過也有網友討論，「慈濟會因捐疫苗而形象洗白嗎？」反被被砲轟「人家哪裡黑？」

過去慈濟常遭鄕民開酸，不過在今日傳出慈濟順利買到500萬劑疫苗後，PTT上即有人以「慈濟也買到BNT了」為題發文，引發鄕民熱議，多數網友大讚，留言感謝慈濟對台灣的付出，「再也不黑慈濟了」、「謝謝慈濟，民X黨應該把稅金還給人民」、「奇怪，怎麼這幾家買像買菜一樣簡單」、「感恩上人 讚嘆上人」、「事實證明沒有買不到 只有不想買」。

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▲慈濟在6月23日送件申請採購疫苗。（圖／慈濟提供）

事實上，在3天前即有網友在PTT以「慈濟會因為捐疫苗社會形象洗白嗎？」發文，表示以往慈濟給人的印象就是「財大氣粗、挺藍、偽善、死要錢」但這次願意回饋社會，捐贈500萬劑的BNT，先不論其動機究竟是純然的善意或是沽名釣譽，想問「這舉動有沒有將其社會形象好轉一點點？」

貼文一曝光，多數網友不認同，直呼原PO印象錯誤，「你對慈濟的印象好像跟大眾不太一樣耶」、「慈濟什麼時候黑過？」、「慈濟哪裡黑了」、「上次花蓮太魯閣就有很多鄉民推慈濟了啦」、「你為什麼會覺得慈濟需要洗白？」、「某部分沒做好，不代表他形象很差，慈濟還是很不錯」、「慈濟的形象應該比你這種酸民要好」。

也有網友表示「會，快給我疫苗」、「到貨再說」、「會呀，至少是宗教團體有買到的」、「會呀，如果慈濟讓我打兩劑BNT都沒事」、「只要肯買疫苗給我們用就是好人，誰管以前怎樣」、「一碼歸一碼，不會洗白」。