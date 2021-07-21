柯文哲砸4200萬推「市場外送合作」　補助6個月！每攤每月最多1萬元





▲台北市長柯文哲視察光復市場與物流平台合作。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲20日公布傳統市場及外送平台的合作補助方案，針對21處公有市場及8處夜市與各大外送平台合作提供補貼方案。柯文哲21日赴光復市場擔任「一日理貨員」，卻有一名沈姓豬肉攤商質疑，下單到取貨時間不充足，但柯文哲仍強調，在這時代速度是很重要因素，當然還有很多可以改進的地方。

柯文哲20日於防疫記者會中宣布，傳統市場及外送平台的合作補助方案，面對疫情市府最重要的3件事就是防疫、紓困、轉型，不應幻想在後疫情時代的產業還能回到過去模式，如何讓產業轉型至後疫情時代的運作模式，以傳統市場、夜市為例，與其補貼市場與夜市，不如補貼市場與物流業者合作，加速餐飲業與電商及物流業者的合作模式。

為鼓勵更多傳統市場及夜市利用外送平台及電商物流，北市府挹注4200萬元。柯文哲提及，針對21處公有市場及8處夜市與各大外送平台合作提供補貼方案，有稅籍登記者每攤每月補助50％服務費，每攤每月最多1萬元、最多6個月，無稅籍登記者每攤每月補助25％服務費，每攤每月最多5000元、最多6個月。

事隔一日，柯文哲21日上午赴光復市場擔任一日理貨員，他表示，電商平台與傳統市場的結合，達成市場人流降載及新型態消費模式的建構，落實防疫、紓困、轉型的防疫戰略，為即時協助勞工求轉職就業，跨局處與平台業者合作建立傳統市場的電商模式，創造疫情期間的就業機會。

柯文哲指出，因應防疫政策，除為減少人流群聚，市場也能開拓新客源及商機，讓老顧客享受升級的消費服務，將生鮮貨品直接宅配到府，方便上班族自煮食材，多加利用線上支付服務，落實數位轉型。

不過，現場有一名沈姓豬肉攤商質疑，下單準備貨品的時間僅5分鐘，倘若客人數達到3位的話，可能會來不及，例如3斤肉絲若只給5分鐘時間也切不好，除非東西做一做放冷凍，但這就對消費者不公平，畢竟民眾來傳統市場想買的就是新鮮肉。

對此，柯文哲會後受訪時回應，有發現很多可以改進的地方，包括降低市場人流、發展電商加物流，慢慢把市場從勞力密集轉成資本密集、技術密集，「危機就是轉機」，利用此次機會來升級台北市市場。

至於收單速度太快、導致攤商來不及，柯文哲說，在這世代「速度是很重要的因素」，線上線下問題得要磨合，一方面處理線上訂單，一方面處理現場顧客，系統跑一陣子後，「每個生物都會找到出路」。