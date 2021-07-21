花千萬贊助運動員出國！館長怒「說我只會罵」　醫讚：接奧會主委

記者陳俊宏／綜合報導

「館長」陳之漢表示，他贊助運動員出國，到現在花費超過千萬以上，且沒跟政府申請一毛錢，「你他O跟我說我只會罵？O！」對此，知名牙醫師史書華則大讚，「你可以接下奧會主委」。

▲館長表示，台灣長久體育界陋習，他從2014年開直播到現今，罵過無數次。（圖／翻攝YouTube／寶寶愛館長）



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東奧代表團隨行官員搭商務艙，隨行選手卻被塞經濟艙風波延燒。館長19日先在臉書表示，身為一個體育人，台灣體改本來就是個笑話，到現在還是一堆家族協會，爸爸理事長、媽媽秘書長之類的，培養選手跟比賽經費更是笑死人，協會是用來拿補助款賺錢的，這大家都知道，就政府不知道而已。

館長20日又說，台灣長久體育界陋習，他從2014年開直播到現今，罵過無數次，「新聞上說我只會罵？從2014年到現在，我舉辦比賽贊助多項運動員出國，我從沒申請政府一毛錢，只要有困難的選手團體，來找我支援我都有幫忙，到現在花費超過千萬以上，你他O跟我說我只會罵？O！」史書華則在貼文底下留言，「你可以接下奧會主委」。

中華奧運選手赴東京參賽搭乘經濟艙引發各界批評，過去招標紀錄一一被翻出，顯示政府根本沒有兌現搭商務艙的承諾，甚至連會議紀錄都沒有，讓總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌紛紛道歉。

▼館長發文。（圖／翻攝飆捍臉書）



▼史書華留言，「你可以接下奧會主委」。（圖／翻攝飆捍臉書）

▲▼東奧選手19日搭經濟艙前往日本。（圖／記者湯興漢攝）

