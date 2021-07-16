好市多內湖店停業延長「1天變3天」！業者：18日恢復營業

▲好市多內湖店延長停業時間至18日。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）內湖店昨（15）日緊急停業1天，原因是「有確者診到過，政府要求閉店消毒。」本預期僅休店消毒1天，不過今（16）日大門依舊深鎖。對此，業者證實再收到公文通知，「為配合防疫延長休業時間。」須至18日才會恢復營業。

▲好市多內湖店原休業1天現延長閉店3天。

▲好市多內湖店因有確診者到訪進行大消毒工作。

北市府衛生局昨（15）日天公布確診個案中，有一無症狀確診者曾到訪內湖IKEA、COSTCO（好市多），隨即要求2大賣場停業消毒，而繼IKEA宣布加碼休業至3天後，好市多內湖店今（16）日也確定延長停業時間，業者表示於昨晚收到公文，「為配合防疫再延長休業，於15、16、17日3天暫停營業。」預計18日才會再度開店。

▲▼家樂福內湖店今日也緊急停業1天消毒。（圖／記者李毓康攝）



另，家樂福內湖店今（16）日也於門口貼出最新公告，「本店配合政府單位指示，暫時停止營業，並進行全店消毒作業。預計將於7月17日09:00恢復正常營業。」對此，業者證實於昨晚接獲北市衛生局通知「有確診足跡」，並緊急閉店先進行內部清消，雖該確診者停留時間不長，但仍按規定於今日停業1天進行外部大消毒工作，預計明日會恢復正常營業。