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接下來1個月台灣300萬人全打AZ　醫列「亞洲人9副作用」

記者黃翊婷／綜合報導

「這個夏天，你AZ了嗎？」萬芳醫院精神科醫師潘建志21日在臉書PO文提到，接下來的一個月，台灣300萬人全部打AZ，但網路上關於AZ副作用的資料大多是參考歐美人體臨床試驗，所以他決定整理一張表格，以韓國論文、亞洲人體質為主，列出9大副作用，分別為注射局部反應、局部壓痛、局部紅熱、局部水腫、全身反應、肌肉疼痛、發熱感、冷顫、疲倦。

▲▼南投疫苗接種，點圖放大（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲潘建志整理韓國醫護人員接種第一劑AZ疫苗的報告。點圖可放大。（圖／翻攝自Facebook／潘建志）

潘建志指出，網路上雖然有許多AZ疫苗的副作用表格，但資料來源大多是歐美人體臨床試驗，最近他發現一篇韓國的論文，內容探討1500位醫護人員施打第一劑AZ疫苗後的副作用報告，數字較為細膩，加上同為亞洲人體質，感覺上更接近台灣人的反應，這才決定整理成一張圖表，供民眾參考。

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潘建志表示，AZ的副作用都在第一劑出現，第二劑基本沒感覺，注射部位紅腫痛是一定的，半天到1天之內會出現持續1至2天的全身性反應，包含肌肉疼痛、發熱感、發冷、疲倦等，這都是身體免應反應的表現，「越年輕效果越明顯，許多人需要吃顆退燒藥來緩解。」少部分約9％的人則需要就醫，若副作用在可忍受的範圍，有高達八成的人願意施打第二劑。

▲▼北市國小教職員今日起於台北市花博疫苗接種站施打疫苗,花博爭豔館,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,AZ疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

▲第三輪疫苗預約接種以AZ為主。（圖／記者李毓康攝）

至於大眾最擔心的副作用血栓，潘建志說，全世界統計接種AZ後發生血栓的機率為百萬分之13，主要出現在40歲以下的年輕人，且在接種後4至28天發生，所以如果民眾接種後出現嚴重頭痛、胸腹痛、四肢痛，或皮膚紅疹、出血斑，請趕快去看醫生。

「接下來的一個月，全部打AZ，台灣300萬人。」潘建志提到，自己已經打過兩劑AZ，感覺與韓國的論文相近，但朋友之中有2人出現比較強烈的副作用，必須掛急診，「不舒服時，可以這麼想，兒童、幼兒不能打疫苗，還有些人因為種種原因不想打，我們忍受副作用是為了保護他們，勇敢、勇敢。打完疫苗，還是需要個人防護，但接觸別人的時候比較不會胡思亂想，心，能定的下來。」

這個夏天，你AZ了嗎? 接下來的一個月，全部打AZ，台灣300萬人。 網路上許多AZ副作用表格，來源自AZ仿單，數字是歐美人體臨床試驗。我最近發現一篇韓國的論文，同為亞洲人體質，由醫護人員接種AZ後報告副作用，數字比較細膩，感覺上更接近...

BillyPan 潘建志醫師發佈於 2021年7月20日 星期二

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