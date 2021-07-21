快訊／南韓再創疫情以來新高！今「飆增1784例」…Delta病毒占76％

▲南韓新冠疫情轉趨嚴峻，單日新增病例屢創新高，圖為首爾明洞。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情進入第4波全國大流行後，可說是日益嚴峻，單日新增病例連續15天超過1000例以上，今（21）日又刷新紀錄，疫情更從首都圈擴散至全國各地，醫院、職場、投幣式卡啦OK都傳出群聚感染，近一周（7月11至17日）以來更新增1252人感染4大變種病毒，其中高達951人感染Delta變種株，占比率為76％。

根據《韓聯社》報導，截至21日0時為止，南韓今（21）日上午9時30分共通報1784起新增病例，時隔一周再度創下去年1月20日傳出首名確診者以後的新高，其中境內感染為1726例、境外移入為58例，重症患者為214人，同時僅新增1例死亡，致死率為1.13％。目前南韓共累計18萬2265例確診、2060例死亡。

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1175例（首爾占599例、京畿道占450例、仁川占126例）；釜山新增100例；慶尚南道新增86例；大田新增72例；江原道新增54例；中青南道新增48例；大邱、濟州島各新增34例；慶尚北道新增23例；光州新增22例；全羅南道新增21例；蔚山、全羅北道各新增18例；忠清北道新增15例等。

根據南韓中央防疫對策本部20日統計，最近一周（7月11至17日）南韓國內感染4大變種病毒株（英國、南非、巴西、印度）的新增確診者為1252人，其中高達951人感染Delta（印度發現）變種株，佔總比率為76%；而從國內累計至今的4大變種病毒感染人數（共4605人）來看，Alpha（英國發現）感染者達2702人，仍是所有變種病毒中的主流，其次為Delta的1741人、Beta（南非發現）為145人、Gamma（巴西發現）為17人。

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