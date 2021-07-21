726不解封陳時中推緩坡式降級　沈富雄：他犯大錯卻不自知

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中明確指出，三級警戒降到二級可能性很大，但可能是採「緩坡式降級」。對此，前立委沈富雄認為，陳時中現在犯了一個很大的錯誤，自身卻不曉得，「完全憑自己一個人的作風、一個人的風格、一個人的謹慎程度，來決定全國2300萬人的死活，這很沒有道理。」

▲陳時中透露可能會採取「緩坡式降級」。（圖／指揮中心提供）

三級警戒已經延長兩次，7月26日有望解封，陳時中近期頻頻被問及解封規劃，他表示，三級警戒降到二級可能性很大，但可能是採「緩坡式降級」，應該以循序漸進為規劃，強化預防應變能力，現在有不少國家一放鬆疫情就回升，因此會採穩健式開放，有任何疫情爆發可能性，就會重新緊縮。

不過，前立委沈富雄在20日播出的政論節目《少康戰情室》中分析，陳時中雖然至今還是不願意把話講得很白，但其實傳遞出的訊息很清楚，「第一點他告訴你沒有解封，那我們目前是微解封，所以26日以後，連微解封他都不敢講了。那到底有沒有降級？他點到了，他說什麼叫做緩坡逐步調降警戒。當你講到警戒的時候，就跟級有關係了，所以調降警戒就是降級。」

沈富雄進一步說明，緩坡調降意思是不會一口氣從三級降到二級，而是把這個過程當成一個斜坡，慢慢地降，「沒那麼清楚，就是隨他（陳時中）的高興，說哪一個可以鬆一點，哪一個行業可以寬一點。他今天（指20日）講到婚紗業，新人去照相可以不戴口罩，可以有親密行為，我嚇死了，原來新人照相是要戴口罩的，這什麼世界啊！」

▲微解封後的饒河夜市出現些許人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

沈富雄說，雖然新人拍照時不會真的有親密行為，但攝影師會指導動作，連這些類似的親密行為陳時中都要管，「我覺得他現在犯了一個很大的錯誤，而他自己不曉得。當你管得這麼細的時候，這裡頭就充滿無限的矛盾，這每一個行業之間，每一個解不解、開不開、緩不緩之間，問題一直生，就是治絲益棼（比喻行事不得要領，反而越做越糟）。我覺得陳時中你真的是很糊塗耶！我們整個國家從北到南一天不過20個案例，你真的要管成這個樣子嗎？」

接著，主持人趙少康提問，針對解封降級，是否有什麼建議願意提供給陳時中參考。沈富雄回答，三級、二級有各種指標，但上次明明已經達標，陳時中卻說是擦過邊緣，這一次又改口承認，「既然達標，你為什麼可以不遵守？你達標不遵守，你就要修改，然後道歉；你達標了，卻說要緩坡調降，這個指令不是白白的嗎？」

沈富雄認為，陳時中現在完全是憑自己一個人的作風、一個人的風格、一個人的謹慎程度，來決定全國2300萬人的死活，「這很沒有道理。」