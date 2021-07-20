快訊／豪雨夜轟9縣市！「烟花雨彈」先到猛灌4天　1.6米大浪已出現

▲烟花颱風步步逼近台灣，外圍環流雨彈明天就到 。（圖／中央氣象局，下同）



記者許力方／台北報導

6號輕度颱風「烟花」蓄勢待發，步步逼近台灣，20日受颱風外圍沉降，苗栗以北溫度偏高，各地為晴到多雲的天氣，午後中南部地區及北部山區、大台北平地有局部短暫雷陣雨，尤其因對流雲系發展旺盛，入夜後持續有短延時強降雨，中央氣象局19時10分持續針對台中以南9縣市發布「豪雨特報」，南高屏有局部大雨或豪雨，南投、台中至嘉義地區有局部大雨發生機率。

【豪雨特報19:10】

大雨地區-台中、彰化、南投、雲林、嘉義。

豪雨地區-台南、高雄、屏東。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼ 對流雲系發展旺盛，台中以南9縣市豪雨特報。



氣象局預報，21日（周三）隨著颱風逐漸接近，外圍環流作用會慢慢出現，北部及東北部地區會開始有一波波降雨，下半天及夜間較明顯，上半天空檔較多，沒下雨時還有陽光露臉，水氣偏多，中南部地區也有零星降雨的機率。除了北台灣，其餘各地大多仍是多雲到晴、注意午後雷陣雨的型態，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用；高溫各地約33至35度，較為悶熱。

另外，氣象局19時25分也已經發布長浪訊息，20日北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，目前台東蘭嶼已觀測到1.6米的浪高。

根據氣象局觀測，6號輕度颱風「烟花」，20日14時位於台北東方850公里海面上，持續往西緩慢前進，預計22日（周四）逐漸接近台灣北部及東北部海面，23、24日（周五、六）影響台灣，之後朝福建、浙江一帶登陸，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性，請留意氣象局所發布的最新天氣資訊。

至於7號中度颱風「查帕卡」，20日14時位於鵝鑾鼻西方870公里的海面上，預計未來幾天貼近廣東沿海，對台灣短期的天氣沒有直接影響。

22日隨著烟花颱風逐漸接近台灣，各地水氣增、降雨範圍逐漸擴大，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，23、24日颱風影響下，全台有短暫陣雨或雷雨，其中中部以北、宜花、南部山區降雨最明顯，有豪雨或局部豪雨等級以上可能，其餘區域也有局部大雨或者豪雨的程度。

▼烟花路徑恐穿過台灣，帶來多日暴風雨。（圖／NCDR）



►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘