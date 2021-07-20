經濟艙之亂！再爆官員「升級」搭機鐵證曝　她轟：要如何核銷

▲台灣東奧包機的經濟艙之亂尚未平息，又爆出官員升級搭商務艙。（示意圖）

圖文／鏡週刊

台灣東京奧運代表團昨（19日）搭乘專機前往日本東京，卻爆發官員爽搭商務艙，選手則塞在經濟艙的情況，引起各界撻伐。在民眾怒火尚未平息之下，本刊接獲爆料，指此次我國代表團一共134人搭機赴日，有34名官員搭乘商務艙，包含體育署正副署長等人都在內，但其中體育署組長藍坤田根本不符合搭機資格，竟還一同搭乘商務艙，已違反我國相關法規。

本刊查閱《國外出差旅費報支要點》第5條規定指出，出差人員搭乘分有等級的飛機、船舶及長途大眾陸運工具，必須依規定辦理，部長級人員、特使，得乘坐頭等座（艙）位；次長級人員、大使、駐外代表、公使、其他特任（派）人員、簡任第12職等以上領有各該職等全額主管加給人員，得乘坐商務或相當之座（艙）位；其餘人員乘坐經濟（標準）座（艙）位。

▲台灣東奧包機的經濟艙之亂尚未平息，本刊又接獲爆料，體育署組長藍坤田違法升級搭商務艙。（照片讀者提供）

本刊調查，藍坤田為現任體育署組長，依教育部體育署編制規定，組長為簡任11職等，因此，藍坤田並不符合搭乘商務艙的規定，應乘坐在經濟艙。

對於藍坤田搭乘商務艙前往日本，本刊致電體育署詢問是否了解該情況，體育署表示，會再了解情況後再說明回覆。但截至截稿前夕，本刊尚未取得回應。

對此，國民黨立委萬美玲受訪表示，光是看到官員爽搭商務艙，參賽選手委屈擠在經濟艙，就已經很離譜了，結果還有不符搭乘商務艙資格的官員也搭商務艙，「這樣核銷出國經費要如何核銷？難道是要偽造文書嗎？」

萬美玲指出，這件事就像是指揮官陳時中，在莫德納疫苗連讓一般民眾打第1劑都不夠時，就優先開放中央第2類公費人員先打第2劑，「是不是只要高官們就可以享盡各種特權，而整個蔡政府更是上行下效，有什麼好處永遠只想到自己，已經完全忘了作為人民公僕該有的初衷！」

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