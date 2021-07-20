說好留給學生？永齡、台積電BNT「青少年還不能打」　食藥署長曝原因

▲郭台銘永齡基金會和台積電日前順利簽約買到BNT疫苗。（圖／路透）

記者趙于婷／台北報導

郭台銘永齡基金會和台積電日前順利簽約買到BNT疫苗，大家都在期盼能盡快抵台，指揮官陳時中日前也透露會開放給青少年施打，但據了解，之前申請緊急使用授權（EUA）是18歲以上，如果要開放給12歲以上、18歲以下青少年施打，就要申請變更適用適應症。不過食藥署署長吳秀梅表示「他們一定會來申請。」

針對BNT抵台後的施打計畫，陳時中之前也提到，施打上已有初步計畫，因為疫苗進來後也要封緘檢驗，有足夠時間讓大家先登記預約，之後也會和唐鳳政委商量，加開登記意願選項，以利之後安排。而針對施打族群是否包括12歲以上、18歲以下的青少年，陳時中也直言「AZ沒有開放給青少年打，BNT是可以，所以當然也會留給學生先打。」

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但由於當初永齡基金會和台積電申請EUA是提供18歲以上接種，如果要給12歲以上、18歲以下青少年接種，就必須申請變更適應症。

吳秀梅受訪時表示，當時申請EUA還沒有12歲以上、18歲以下臨床試驗結果，所以申請是18歲以上接種，如果抵台後要提供給青少年接種，就要申請變更適應症，修正之前的EUA。吳秀梅也直言，他們一定會來申請。