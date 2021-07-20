「蚊捲風」來了！百萬蚊群盤旋竄飛　遮天蓋地末日景象曝光

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯堪察加半島東海岸發生驚奇景象，成千上萬隻蚊子集結飛行，在空中盤旋飛舞，遠遠看過去彷彿是一個個「蚊捲風」（mosquito tornadoes），甚至遮蔽天空、擋住陽光，形成一幅「末日」景象。昆蟲學家洛布柯娃（Lyudmila Lobkova）解釋，這是蚊子交配時做出的正常行為。

綜合《太陽報》、《每日郵報》等外媒報導，目擊者阿列克榭（Alexei）當時駕車在蚊群中「穿行數百公尺」。他發現，「蚊捲風柱」不斷分解又重組，而且高得彷彿能夠碰到雲端，「我幾乎看不見路，也不敢打開窗戶。這真的不是一次愉快的經驗」。

▲俄羅斯堪察加半島驚見「蚊捲風」。（圖／翻攝siberiantimes.com）

昆蟲學家洛布柯娃解釋，「雄性蚊子為了交配，群聚圍繞在幾隻雌性蚊子周圍」，因此才會形成「蚊捲風」，但這實際上非常正常。她強調，蚊子集結成群，不會傷害人類。

當地居民表示，雖然他們近年已經習慣看到「蚊捲風」出沒，但今年情況似乎更加頻繁。先前也有報導指出，氣候變遷導致全球平均氣溫上升，西伯利亞的蚊子繁殖季節延長，蚊蟲害也變得更為嚴重。

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