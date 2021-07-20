《神隱少女》原主角是無臉男！吉卜力三巨頭對談曝光　揭神作秘辛

▲吉卜力爆秘辛！《神隱少女》原本的主角是無臉男。（資料圖／乙蝶文創提供）



記者林育綾／綜合報導

日本吉卜力工作室製作許多膾炙人口的動畫，說他們撐起動畫史上的半邊天也不爲過，其中王牌製片人鈴木敏夫，寫下與兩位導演高畑勳、宮崎駿的對談，三人被稱為「吉卜力三巨頭」，除了揭開爆笑感人的創作現場，也透露每部作品背後的秘辛，例如《神隱少女》原本的主角應該是無臉男。

鈴木敏夫是吉卜力工作室的董事長兼製作人，大學文學院畢業後，進入德間書店任職，也擔任該書店的動畫雜誌《Animage》編輯，1984年因《風之谷》進入製作電影的世界，1989年起成為吉卜力工作室的正式員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而吉卜力原本是一間只能製作5分鐘長度的動畫工作室，後來製作出一部部膾炙人口、歷久彌新的動畫作品，鈴木敏夫在《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》當中，暢談高畑勳、宮崎駿兩位天才導演，風格強烈的靈魂碰撞出來的火花，被稱為「吉卜力三巨頭」歷史性對談，也是最完整的吉卜力秘辛。

▲吉卜力三巨頭，左起：宮崎駿、鈴木敏夫、高畑勳。（圖／Nicolas Guérin）

內容也聊到吉卜力旗下中生代導演近藤喜文、宮崎吾朗、米林宏昌的創作過程，揭露19部作品的誕生秘辛，包括《風之谷》當時大家都以為是最後一次做電影，《龍貓》起初是宮崎駿希望由高畑勳執導，《螢火蟲之墓》其實還沒完成就直接上映，《魔法公主》曾考慮「是否應該賜死黑帽大人⋯」，《隔壁的山田君》想過「拿掉那些太有趣的花絮吧？」，而《神隱少女》原來無臉男才是男主角。

日本讀者看了也紛紛說，「吉卜力每次有新作品好像注定會大賣，但背後有個關鍵人物就是鈴木敏夫。很豐富的檯面下故事，太好看了！」、「鈴木敏夫在兩位大導演的夾縫中生存的奮鬥故事，有夠勵志。」、「最有趣的是兩位導演的作品的差異，而這些差異當然都來自他們性格與價值觀的差異。」

▲《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》被稱為是最完整的吉卜力秘辛。（圖／新經典文化提供）

日本文化誌《秋刀魚》總編陳頤華也說，「從高畑勳與宮崎駿兩位天才的各式鬥嘴中，一探那宛如劇情對白的創作歷程，翻閱著本書，彷彿又看了一部『吉卜力式』的殿堂級動畫！」劇評人重點就在括號裡也說，「鈴木敏夫，就是吉卜力。」

《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》如今也來台發行，將由新經典文化在8月4日出版。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來