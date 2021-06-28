疫情會終結嗎？林氏璧分析病毒趨勢　「生活無法完全回到過去」

▲「疫情會終結嗎？」是許多民眾關心的話題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林育綾／台北報導

「疫情會結束嗎？」是許多人關注的話題，前台大感染科醫師林氏璧日前受邀出席新經典文化《十月終結戰》線上說書會，肯定地說「疫情一定會過去的」，根據從前的傳染病大流行來看，病毒通常會弱化，人們會學著與之共存；他也指出對Delta變種病毒的擔憂，雖然認為疫情終會走過，但「未來人們的生活可能不太一樣，無法完全回到過去」。

前台大感染科醫師本名孔祥琪，後來化名林氏璧經營日本旅遊資訊，近來因疫情延燒，他也每晚在Clubhouse上開房為聽眾解惑，撫慰許多人心。而近來新經典文化出版新書《十月終結戰》，該書是美國作家勞倫斯．萊特（Lawrence Wright) 在2019年夏天完成，內容描述「超級傳染病」將帶來世界秩序崩壞，沒想到新冠肺炎隨即蔓延全球，也被讀者比喻這本書是「神預言」。

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▲新經典文化出版《十月終結戰》，被比喻為神預言。（圖／新經典文化提供）

林氏璧受邀出席25日、26日的線上說書分享會時，被問到「疫情會終結嗎？」而他肯定地表示「會過去的」。他分享，過去世界上發生每一次傳染病大流行，再嚴峻的疫情終究還是會結束。例如1918年的西班牙流感大流行，當時造成全球4千萬至5千萬人死亡、全球3分之1的人口（18億人）都曾感染過，而那波疫情大約2年左右緩和。

他表示，病毒可能「流感化」，而所謂的流感化並不是忽視它的可怕，「流感是很可怕的」，只是過往再怎麼嚴峻的疫情，病毒最後都有弱化的趨勢，而人類能學會跟它共存。但他也指出，最近的Delta變種病毒令人憂心，按以往的例子來說病毒會弱化，但Delta變種病毒不但傳播更快，感染的症狀似乎也比較嚴重，這一點還要再持續觀察。

林氏璧說，從歷史來看，世界上幾次人類社會大改變的時機，都跟病毒、瘟疫蔓延的時機有關；雖然疫情一定會過去，此次新冠多數也都是輕症，但可以確定的是，人們將來的生活型態、工作型態可能會不太一樣，「無法完全回到過去」。

▲前台大感染科醫師林氏璧。（圖／翻攝雲端最前線）

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