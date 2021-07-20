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河南遇「國家最高警戒」暴雨　多處橋梁沖毀...大水淹至半人高

記者魏有德／綜合報導

大陸河南受暴雨襲擊，24小時降雨量最大值達400公釐，16座水庫超出限水位。省會鄭州下轄的登封市多處橋梁被沖毀，市內部分道路坍塌，大水淹至成年人半身，最深可達成年人頸部，救援隊只能出動橡皮艇，救出受困民眾328人。

▲河南省會鄭州下轄的登封市災情慘重。（圖／翻攝鄭州發布）

▲河南省會鄭州下轄的登封市災情慘重。（圖／翻攝鄭州發布）

《鄭州發布》指出，鄭州市登封轄區內遭遇持續強降雨，登封市區、告成鎮、大金店鎮等區域積水嚴重，房屋被淹、群眾被困等警情劇增。截止20日12時，增援編隊已在登封境內出動76次，營救被困人員328人。

▲河南省會鄭州下轄的登封市災情慘重。（圖／翻攝鄭州發布）

▲救援隊持續在登封市內搜救受困民眾。（圖／翻攝鄭州發布）

登封告成鎮受暴雨導致洪水災情，鎮內主要道路已被洪澇完全覆蓋，部分區域水深達成年人頸部，仍有民眾受困在屋內，消防人員只能冒著暴雨，出動氣墊船等救援器具在該鎮搜索受困人員。

河南省防汛抗旱指揮部指出，7月19日7時至7月20日7時，河南全省大部分地區出現大雨、大暴雨，鄭州市西部、平頂山市魯山縣、洛陽市東南部、南陽市南召縣出現特大暴雨，有2212個雨量站超過50公釐、856個超過100公釐、61個超過250公釐，測得最大雨量為魯山縣四棵樹雨量站400.8公釐。

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