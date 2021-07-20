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河南鋁合金工廠爆炸　「火光沖天」驚險畫面曝

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸河南省鄭州登封市19日發生一起重大工廠事故。據官方訊息，今晨6時許，該市一鋁合金工廠疑因洪水蔓延，導致裝有高溫溶液的合金槽發生爆炸，現場發出巨大響聲，火光沖天，許多居民在睡夢中被驚醒，還以為是「地震」來了。

登封是隸屬於河南省會鄭州市轄下，一個縣級市。央視報導引述登封市委宣傳部表示，官方應急管理局工作人員已經趕往現場，還沒有人員傷亡的報告。

▲▼大陸河南省發生一起鋁合金工廠爆炸案，現場火光沖天。（圖／取自青蜂俠公眾號）

▲大陸河南省發生一起鋁合金工廠爆炸案，爆炸時火光沖天。（圖／取自青蜂俠公眾號）

據登封市官方發布，發生爆炸案的工廠，是位於登封市告成鎮曲河村的登電集團鋁合金有限公司，今晨4時許，事發企業登電集團鋁合金有限公司臨近的潁河水位暴漲並超警戒水位，因河道水位暴漲致圍牆倒塌，廠區進水，該公司立即停電並組織人員安全撤離。

到了6時許，因洪水漫延到廠區內合金槽內高溫溶液發爆炸，官方強調，善後處置工作正在有序進行。

▲▼大陸河南省發生一起鋁合金工廠爆炸案，現場火光沖天。（圖／取自青蜂俠公眾號）

事實上，近日大陸多地正面臨汛期強降雨的影響，據鄭州市氣象台發布，7月19日6時至20日6時，鄭州市將出現暴雨到大暴雨，特大暴雨。最大降水量出現在登封市的嵩山站333.6毫米。

公開資訊顯示，登封電廠集團鋁合金有限公司，是由國投高科技創業公司和登封電廠集團共同出資，組建而成的大陸國有股份制企業，成立於2002年6月24日，現有職工500多名，固定資產3億元人民幣，公司主營矽鐵、重熔鋁錠、鋁合金、鎂合金、鈦合金的冶煉、加工及技術諮詢等業務。

►生火了！連我媽都用到發光

▼居民睡夢中驚醒，以為遇到地震。（圖／翻攝自沸點新聞）

▲▼河南工廠爆炸，火光沖天。（圖／翻攝自沸點新聞）

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