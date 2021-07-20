花美男長相曝！PTT誆賣iPhone 12　鎖定單親媽情海淘金撈124萬

記者張君豪／台北報導

網路論壇PTT出現一名感情詐騙的「花美男」，涉唆使女性網友購買iPhone 12手機，收到匯款後卻以疫情嚴峻無法出貨，騙取款項，警方表示，35歲的邱男出沒在PTT拍賣版、代購版，帳號「sweet0314」，已有14人受害，詐騙金額逾124萬元，刑事局偵九大隊第二隊日前在桃園市大園區將他逮捕。





▲邱姓男子搞愛情詐騙要被害女幫忙買iPhone12，2個月撈124萬餘元。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，根據165反詐騙平台分析大數據，發現從今年5月至6月期間，有犯嫌利用交友軟體，鎖定離異單親女性為目標，同時對數名女性以帥氣外貌及貼心言語博取信任交往，邱男誆稱從事網拍，慫恿女性被害人投資或代為操作可獲得優渥分潤。

邱嫌以此手法鼓吹女被害人刷卡購買iPhone 12手機，寄貨給邱嫌指定的客戶，並由邱嫌收取商品款項，邱嫌還以擴大事業版圖為由，哄騙女被害人向銀行貸款投資，但被害人匯款後就失聯，這才驚覺遭詐騙，有女被害人因此背負數十萬元債務。

邱嫌並在PTT實業坊「forsale」「Helpbuy」拍賣、代購版，使用暱稱「sweet0314」及其他多組帳號，張貼多筆販售低價iPhone手機、全聯禮卷文，他利用被害女訂購iPhone相關截圖，聲稱願意面交保證出貨，但買家上鉤後，他便以疫情不願出門「怕傳染」藉口，取得被害人信任而直接匯款。

等收到貨款後就開始相應不理，甚至民眾報警，他仍以「買賣糾紛」當藉口規避詐欺刑責，邱男大玩兩面手法，甚至利用客戶訂購手機的訂單，要求被害女繼續幫忙購機，藉此雙向獲利。

刑事局偵九大隊與台北市北投警分局共組專案小組，調查後發現邱男根本就是前科累累的詐欺慣犯，警方行動前向桃園地檢署致股檢察官報請指揮，13日順利逮捕邱男並查扣作案手機1支、銀行帳戶3本、提款卡3張、不法所得2萬元等。

警方收網時，發現邱嫌仍持續對多名女性被害人要求訂購手機，手段惡劣，經清查邱嫌兩個月內，詐騙共124萬元，被害人數已達14名，訊後以加重詐欺罪移送桃園地檢署偵辦，並持續擴大清查相關被害民眾。

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