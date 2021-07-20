觀光產業淪疫情海嘯第一排　旅行公會盼政府先紓困每人每月2萬元

▲民進黨正國會立委召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。（圖／取自直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，旅行公會全聯會理事長蕭博仁20日表示，旅行業者自從去年1月23日停止出團以來，從業人員已經裁員大約一半，但是考量疫情還沒結束，希望政府在國境開放之前，以每人每月2萬元為標準進行紓困，待疫情緩和後再推出「安心旅遊」或「防疫旅遊」方案。

民進黨派系「正國會」立委吳琪銘、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、蔡適應20日上午召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。

陳亭妃指出，根據勞動部上週公布的最新減班休息統計，這期實施人數再創新高達3.1萬人，其中跟觀光最有關的住宿餐飲業，連兩期都新增超過5000人，共有1萬4814人被放無薪假、佔全部行業的一半，是受衝擊最嚴重的行業。

陳亭妃認為，三級警戒解除後，安心旅遊等專案協助應該加倍，今年受疫情的衝擊比去年大，紓困振興要更多、更加倍，因此希望今年推出的振興券，能夠在「民眾好消費，店家好處理」的原則下把量做大，讓觀光旅遊旅宿業者得到更好的協助。

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／取自直播畫面）



蕭博仁提及，自從去年1月23日停止出團以來，一年半的時間旅行業苦撐，從業人員已經裁員大約一半，但是疫情還沒結束，希望政府的補助能夠持續，在國境開放前以每人每月2萬元為標準進行紓困，待疫情緩和之後再推出「安心旅遊」或「防疫旅遊」方案，以帶動觀光產業復甦。

吳琪銘呼籲，政府在努力防疫的同時，對於民眾的生計也要照顧，在疫情穩定的前提下，應規畫「振興觀光旅遊方案」，例如發放振興券，適當地將觀光產業納入考量，用來刺激國內觀光產業、照顧業者生計。

陳秀寳認為，雖有部分戶外觀光景點已經在7月13日調整開放，但由於三級警戒持續中，不少民眾對於外出旅遊仍抱持觀望態度，在國旅逐步回穩之前，相關部會有必要針對觀光業者持續紓困及適當補助。

旅館商業同業公會副理事長鄭生昌表示，目前約有60%的旅館業者自主停業，指揮中心雖然宣布有條件解封，但對旅館業的幫助甚小，業者雖然希望7月26日能夠完全解封，但又害怕再次受到疫情影響，普遍有「捏驚死，放驚飛」的心態。

鄭生昌呼籲，政府應布建與病毒共存的後疫時代策略，讓從業人員優先施打疫苗，並且輔導設置完善防疫設施，整合資訊平台即時呈現各地疫情，並讓業者回報疫情資訊。

蔡適應認為，最近國內疫情雖然有所趨緩，但旅遊業復甦還需要一段時間，紓困流程的便民也很重要，籲請政府審查從寬、從速、從簡，更應依據業別性質的不同滾動修正。

觀光協會聯合會理事長余紫菱表示，觀光產業是疫情衝擊的「海嘯第一排」，但是紓困補助的經費有如杯水車薪，在2600億的紓困4.0特別預算當中，其中交通部只有223.97億元，觀光產業紓困更只有100.46億。

基隆市觀光協會理事長陳麗香也反映，有些損失近五成、差一點就能領到補助的小吃、觀光夜市、觀光工廠業者，也希望能夠雨露均霑，呼籲政府給予更大支持，讓人民能夠安居樂業。

陳歐珀說，由於疫情尚未緩解，貸款再展延一年還款期限，也需要納入考慮，包括財稅支出、水電是否能夠進一步得到減免補貼或延緩繳納，例如在明年得到減免、或者費用緩繳而免繳滯納金，需要財政、交通、經濟三部會溝通。

黃秀芳也指出，國內外旅遊受衝擊，大家期待解封可以帶動地方觀光，但短期內要恢復確實有困難，應該趁勢積極以政策引導轉型，並凝聚不同產業、跨部會共同推動，有效提升整體觀光旅遊內容與環境友善度，解封之後讓觀光客有更好的旅遊體驗，才會有永續觀光的效益。

其他人也看了這些新聞...

►東奧選手搭經濟艙 蘇貞昌：相關人員將懲處

►府發言人認：飛機安排錯了！ 運動員不是高級臨時工

►搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手 謝長廷：回程應都坐商務艙