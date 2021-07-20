　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀光產業淪疫情海嘯第一排　旅行公會盼政府先紓困每人每月2萬元

▲▼民進黨立委吳琪銘、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、蔡適應召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。（圖／取自直播畫面）

▲民進黨正國會立委召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。（圖／取自直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，旅行公會全聯會理事長蕭博仁20日表示，旅行業者自從去年1月23日停止出團以來，從業人員已經裁員大約一半，但是考量疫情還沒結束，希望政府在國境開放之前，以每人每月2萬元為標準進行紓困，待疫情緩和後再推出「安心旅遊」或「防疫旅遊」方案。

民進黨派系「正國會」立委吳琪銘、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、蔡適應20日上午召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。

陳亭妃指出，根據勞動部上週公布的最新減班休息統計，這期實施人數再創新高達3.1萬人，其中跟觀光最有關的住宿餐飲業，連兩期都新增超過5000人，共有1萬4814人被放無薪假、佔全部行業的一半，是受衝擊最嚴重的行業。

陳亭妃認為，三級警戒解除後，安心旅遊等專案協助應該加倍，今年受疫情的衝擊比去年大，紓困振興要更多、更加倍，因此希望今年推出的振興券，能夠在「民眾好消費，店家好處理」的原則下把量做大，讓觀光旅遊旅宿業者得到更好的協助。

▲▼民進黨立委吳琪銘、陳秀寳、陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、蔡適應召開「補強紓困安全網系列記者會之四：挺旅宿、撐觀光、顧台灣」線上記者會。（圖／取自直播畫面）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／取自直播畫面）

蕭博仁提及，自從去年1月23日停止出團以來，一年半的時間旅行業苦撐，從業人員已經裁員大約一半，但是疫情還沒結束，希望政府的補助能夠持續，在國境開放前以每人每月2萬元為標準進行紓困，待疫情緩和之後再推出「安心旅遊」或「防疫旅遊」方案，以帶動觀光產業復甦。

吳琪銘呼籲，政府在努力防疫的同時，對於民眾的生計也要照顧，在疫情穩定的前提下，應規畫「振興觀光旅遊方案」，例如發放振興券，適當地將觀光產業納入考量，用來刺激國內觀光產業、照顧業者生計。

陳秀寳認為，雖有部分戶外觀光景點已經在7月13日調整開放，但由於三級警戒持續中，不少民眾對於外出旅遊仍抱持觀望態度，在國旅逐步回穩之前，相關部會有必要針對觀光業者持續紓困及適當補助。

旅館商業同業公會副理事長鄭生昌表示，目前約有60%的旅館業者自主停業，指揮中心雖然宣布有條件解封，但對旅館業的幫助甚小，業者雖然希望7月26日能夠完全解封，但又害怕再次受到疫情影響，普遍有「捏驚死，放驚飛」的心態。

鄭生昌呼籲，政府應布建與病毒共存的後疫時代策略，讓從業人員優先施打疫苗，並且輔導設置完善防疫設施，整合資訊平台即時呈現各地疫情，並讓業者回報疫情資訊。

蔡適應認為，最近國內疫情雖然有所趨緩，但旅遊業復甦還需要一段時間，紓困流程的便民也很重要，籲請政府審查從寬、從速、從簡，更應依據業別性質的不同滾動修正。

觀光協會聯合會理事長余紫菱表示，觀光產業是疫情衝擊的「海嘯第一排」，但是紓困補助的經費有如杯水車薪，在2600億的紓困4.0特別預算當中，其中交通部只有223.97億元，觀光產業紓困更只有100.46億。

基隆市觀光協會理事長陳麗香也反映，有些損失近五成、差一點就能領到補助的小吃、觀光夜市、觀光工廠業者，也希望能夠雨露均霑，呼籲政府給予更大支持，讓人民能夠安居樂業。

陳歐珀說，由於疫情尚未緩解，貸款再展延一年還款期限，也需要納入考慮，包括財稅支出、水電是否能夠進一步得到減免補貼或延緩繳納，例如在明年得到減免、或者費用緩繳而免繳滯納金，需要財政、交通、經濟三部會溝通。

黃秀芳也指出，國內外旅遊受衝擊，大家期待解封可以帶動地方觀光，但短期內要恢復確實有困難，應該趁勢積極以政策引導轉型，並凝聚不同產業、跨部會共同推動，有效提升整體觀光旅遊內容與環境友善度，解封之後讓觀光客有更好的旅遊體驗，才會有永續觀光的效益。

其他人也看了這些新聞...

東奧選手搭經濟艙　蘇貞昌：相關人員將懲處
府發言人認：飛機安排錯了！　運動員不是高級臨時工
搭經濟艙惹議！網洗版求照顧東奧國手　謝長廷：回程應都坐商務艙

ET快訊
疫苗覆蓋率衝至23%　接種後猝死再增10例「4人打莫德納」
京站威秀員工確診「Ct值僅13」　5天足跡一次看
烟花「最新路徑」直撲東北角！最快明天「海、陸警連發 」
快訊／皮膚科醫師確診隱匿足跡！　北市怒開罰
快訊／疫調不坦白！柯文哲火了：隱瞞不實開罰6到30萬
快訊／46歲女打完疫苗「瘋狂嘔吐」！背後原因曝光
快訊／家教男暢玩雙北+台中開6次房　10小黃、公車司機採檢出
快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝
戴資穎下榻飯店遭轟太寒酸！　體育署606字聲明揭考量
LIVE／北市+7！World Gym、影城確診連爆　柯文哲
突收1922通知！人妻興奮一看「AZ預約成功」　下秒點開崩潰
快訊／東奧國手被塞經濟艙！體育署長請辭
快訊／台南外海查獲「人蛇船」　11人PCR篩出5陽性！
快訊／新北+6感染源曝光　侯友宜：4陰轉陽、2新增
今增4死！臥床婦「發病2天快速亡」　急救快篩陰、PCR轉陽
快訊／松山戶所夫妻確診「保險員也中」！擴大184人篩檢
快訊／彰化「水果商傳播鏈」增1死！　60多歲女發病58天亡
吳亦凡、劉亦菲「激情床戲」被翻出！陸網：本色出演？
京站威秀驗票員確診！5天足跡曝　寧夏夜市、新光三越、大葉高島
快訊／新北+6「1人感染源不明」　分布5行政區
台灣和立陶宛互設代表辦事處　國台辦回應了
快訊／美國母女返台探親確診！女兒僅7歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

皮膚科醫師隱匿足跡！曾去World Gym、家樂福　北市調電信足跡怒開罰

經濟艙風暴！林靜儀一張圖曝蔡英文難處　她管不到這個團體

去汽車旅館、阿公店還隱瞞！柯文哲火了：疫調不老實開罰6到30萬

快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝

若降回2級新北可普渡！　不開放桌菜、遶境、進香

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

《無法抗拒》遇朴宰彥前女友挑釁　娜比狠嗆曝性事「他喜歡女生綁頭髮做❤️」

吳亦凡發聲！都美竹指控全否認　強調若犯法..「我會自己進監獄」

美國油漆工人粉刷牆面快狠準！ 一塗就均勻上色網讚過程好紓壓

嬤戴「中空安全帽」髮髻完美竄天 民眾看髮型秒認：在潮州滿有名

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

三峽群聚鬥毆罰252萬破新北紀錄　侯友宜：膽敢再犯絕不手軟

快訊／京站威秀員工確診「Ct值只有13」　5天足跡一次看

高端EUA爭議不斷　劉和然：請中央先把國際上成熟的疫苗買進來

皮膚科醫師隱匿足跡！曾去World Gym、家樂福　北市調電信足跡怒開罰

經濟艙風暴！林靜儀一張圖曝蔡英文難處　她管不到這個團體

去汽車旅館、阿公店還隱瞞！柯文哲火了：疫調不老實開罰6到30萬

快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝

若降回2級新北可普渡！　不開放桌菜、遶境、進香

快訊／桃園女接種站內全身抽搐意識模糊　等侯打AZ突發作送醫

快訊／桃園20多歲男染疫！「8天住遍中壢5旅館」　曾接觸確診者

揭 北市「第一條外國人名道路」！20米高樹屋、台灣第一學府在這

一句「沒跟靈界朋友交往過」　苦苓爆連串靈異事件

長照機構解封　北市府公布三原則：工作人員疫苗施打率必須達8成

小霸總神助攻爸媽戀情！《賀先生的戀戀不忘》超萌童星爆紅

花70買員工餐「玉米湯餃」　她吃2口噁吐！網傻眼：超像ㄆㄨㄣ

徐展元、蔡尚樺《全明星》MV熱血開場　27人「脫口罩微笑」逼哭網

「人類精子庫」邀男大生參賽！比濃度拚活力　無敵選手可獲3萬

5坪小套房2個月電費竟要8000元　專家一眼揪出元凶

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

即／把戴資穎塞經濟艙！36商務艙成員名單曝光

下榻飯店原因曝光　體育署2019年選的

蔡英文IG奧運首PO出現「經濟艙」　秒刪重發

東奧包機不從高雄出發？　他曝原因

國手擠經濟艙　林穎孟點名2人該請辭

民進黨大老爆「他建議選手搭經濟艙」　反問：總統閣揆為何道歉？

國家隊選手搭經濟艙出征東奧　蘇貞昌震怒

國防大學課堂視訊「人與人連結」　邱國正震怒下令嚴懲

國發會推振興擬再發三倍券　瞄準餐飲、零售、旅宿、藝文4產業

「還等比賽完？」　名嘴：該負責的今晚就走人啦！

快訊／不滿高端EUA黑箱作業！　江啟臣11時赴北檢提告

快訊／總統蔡英文回應「經濟艙事件」：實在不夠細心和貼心

快訊／東奧選手搭經濟艙　蘇貞昌：相關人員將懲處

更多熱門

相關新聞

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車

確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車

基隆市今（20日）新增3例本土個案，連續多日零確診破功，全市累計316人染疫。稍早市府召開疫情記者會說明今日個案，分別為一名保險業務員（案15538），以及昨日北市公布確診者松山戶政事務所人員夫妻檔（案15539、案15540），另公布個案相關足跡。

即／台南外海查獲「人蛇船」！　11人PCR篩出7人陽性

即／台南外海查獲「人蛇船」！　11人PCR篩出7人陽性

即／彰化增1死亡！為水果商傳播鏈確診者

即／彰化增1死亡！為水果商傳播鏈確診者

即／松山戶所員工夫妻檔確診「保險員接觸也中」！

即／松山戶所員工夫妻檔確診「保險員接觸也中」！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染旅遊業正國會吳琪銘陳秀寳陳亭妃陳歐珀黃秀芳蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎住3顆星飯店　官員被爆住4.6顆星

戴資穎擠3星旅店！陸選手住宿被翻出網看傻

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

莊智淵微開箱選手村　坐厚紙板床架

被塞經濟艙　戴資穎下榻旅館、晚餐曝光

「認識3天見面」被打槍！保時捷男公審她　

網：日本會讓大谷翔平坐經濟艙嗎

疫苗簡訊寄發標準在哪？網揭1關鍵：定義廣

國防大學女學生「遠距教學」活春宮

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

戴資穎發文：住在離場館近地方有更多休息非常好

高雄女走過積水　電流竄全身無心跳

烟花颱風恐直撲宜花！背後四大跡象近似莫拉克

他看到戴資穎日本第一餐傻眼　轟蔡英文「還是沒搞清楚狀況」

更多

最夯影音

更多
鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心

鳳梨遭爆穩交..森77喊：汙衊鼠薯！　粉專「女粉絲掉2趴」太桑心
俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

天降魚兒！運輸機12層樓高空放生　水彈炸下「數萬隻鱒魚」珍貴影片曝

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

過度極簡！自律的孫生有多可怕 「洗澡10滴水+吃10粒米」笑翻全網

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

是貓啊！鱷魚被正妹膜拜式撫摸　屁股高翹起眼睛微閉：好...舒服

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面