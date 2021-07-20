快訊／松山戶所夫妻檔確診「保險員接觸也中」！擴大184人篩檢

▲基隆市長林右昌說明。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

國內今（20日）新增18例本土個案，其中基隆市有3例，連續7日零確診破功，全市累計316人染疫。稍早市府召開疫情記者會說明今日個案，分別為一名保險業務員（案15538），以及昨日北市公布確診者松山戶政事務所人員夫妻檔（案15539、案15540）。

林右昌說明，案15538為台北指標個案（案15515）之接觸者，是一名30多歲富邦人壽業務員。案15515於7/11與案15538一同至基隆友人家中聚餐，而案15515於7/15發病，7/17確診後，7/18通知案15538，個案自行快篩陽性，前往醫院進行PCR採檢確診，Ct值21.97，無症狀，已收治基隆長庚醫院，已匡列132人進行PCR篩檢，包含居家隔離12人（親友6人、職場密切接觸者6人），自主健康管理120人（職場同仁），另擴大列184人進行快篩。

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案15539，30多歲，為台北市重慶南路某補習班員工，同時也是案15540配偶、案15538的保險客戶，7/15出現症狀曾到診所拿藥，7/18因症狀未改善自行在家快篩陽性，前往醫院進行PCR採檢確診，Ct值15，已收治部立基隆醫院，匡列親友3人，另職場部分由台北市匡列。

案15540，20多歲，台北市松山戶政事務所員工，同時也是案15539配偶、案15538的保險客戶，因與配偶7/18一同在家快篩陽性，經前往醫院進行PCR採檢確診，Ct值30，無症狀，已收治部立基隆醫院，匡列親友3人，另職場部分由台北市匡列。

▼基隆市20日新增三例確診。（圖／市府提供）