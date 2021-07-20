確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

電影院13日起「微解封」，但就在不到一週時間，台北京站威秀影城卻有職員確診，北市也公布其在13日、14日、15日、16日和19日都有足跡，包括搭乘公車、捷運、寧夏夜市、新光三越南西店、士林大葉高島屋等。對此，台北市長黃珊珊20日進一步指出，該案Ct值只有13，希望這時間有接觸的民眾若不舒服，要跟1922聯絡，或到北市七個院區採檢。