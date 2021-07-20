確診松山戶所夫妻檔、保險員足跡！10天搭區間車　IKEA也入列

▲基隆市長林右昌說明。（圖／翻攝林右昌臉書）
記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導
基隆市今（20日）新增3例本土個案，連續7日零確診破功，全市累計316人染疫。稍早市府召開疫情記者會說明今日個案，分別為一名保險業務員（案15538），以及昨日北市公布確診者松山戶政事務所人員夫妻檔（案15539、案15540），另公布個案相關足跡。
根據疫調資料顯示，案15338足跡包括，7/12日13:00-16:00富邦人壽（義一路43號3樓）、17:00台鐵區間車（基隆－板橋）、18:00台鐵區間車（板橋－基隆）；7/15日11:00-13:00富邦人壽（義一路43號3樓）、13:30PGO電動車店（北市松山區撫遠街378-1號）、15:00-17:00 IKEA新莊店。
▲基隆市20日新增三例確診，足跡曝光。（圖／市府提供，下同）
案15539足跡包括，7/5-7/9以及7/12-7/14 9:00、17:30台鐵區間車（七堵台北車站來回，從地下街Z區Z6或Z8出口步行至公司），7/18 9:10、14:00台鐵區間車（七堵台北車站來回，從地下街Z區Z6或Z8出口步行至公司）以及18:00婕登藥局（愛三路53號）。
案15540足跡包括，7/7 17:20-17:40以及7/8 18:10-18:35全家便利店（安和一街124號），7/11光南大批發基隆店（忠一路12號），7/12-7/14、7/15 7:30-8:30、17:30-18:30台鐵區間車（八堵-松山、松山-七堵，搭乘R82去車站），7/16 7:30-8:30台鐵區間車（八堵-松山，搭乘R82去車站）、18:30-19:30搭乘國光客運1815（懷生國中-基隆），7/18 18:00婕登藥局（愛三路53號）。
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