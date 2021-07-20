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彰化最富在這！輪胎大王遺產稅來了　盈餘13億鄉民敲碗疫情關懷金

▲彰化大村鄉公所加發關懷禮金。（圖／ETtoday資料照）

▲大村鄉公所今年1月農曆春節年夕加發關懷禮金。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

輪胎大王正新輪胎創辦人羅結前年去世，國稅局已於5月3日先撥第一筆5.7億遺產稅到大村鄉公所公庫，預計還會有將近16億挹注，大村鄉成為成為全台最幸福鄉鎮，公所於今年1月加發給每位鄉民關懷禮金2,000元，外界都在期待是否再加碼，游盛說，目前會先將遺產稅用在地方重大道路及建設上。

大村鄉原本是貧鄉公庫拮据，編列工程都是一個大問題，遑論社會福利措施，自羅結妻子羅黃葉2010年3月過世後，繳交給公所遺產稅有10億2500萬，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年來積極進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，人口數逐年攀升，結至今年已有38,000人。

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▲彰化大村鄉公所加發關懷禮金。（圖／ETtoday資料照）

▲大村鄉公所。（圖／ETtoday資料照）

鄉長游盛說，正新輪胎創辦人羅結於2019年過世，國稅局今年5月3日的第一筆5億7,000萬遺產稅已經入庫後，優先用於鄉內的重大道路建設，但地價上揚、徵收費也高，目前地方自籌已經編列3億多工程款項，後續還必須向中央爭取。

游盛說，今年公庫盈餘已達13億，去年大村鄉公所在許多鄉民的建議下，9月經過代表會同意訂定「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，今年1月加發每人2000元，對一家人生活不無小補。

至於有地方人士建議，疫情雖然趨緩，但經濟仍舊蕭條，希望能再加發關懷禮金，游盛對此表示，代表會已經開完，沒有討論到這方面，如果真的有需要，會視情況再加開臨時會討論。

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