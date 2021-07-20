女客已喊NO　男公關被框出場爆性侵：按經驗，女生說不要就是要

▲台北一名陳姓男公關2019年被女客框出場，不顧女客意願，對其性侵得逞，卻稱「女生說不要就是要」。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台北報導

台北一名陳姓男公關2019年被女客人帶出場後，被女客人控訴性侵，其不顧女客意願，執意將她帶到旅館內性侵得逞。女客強調，當時她雖然喝醉，但有明確表示不要，但仍被陳男性侵得逞，不過陳男事後卻辯稱，女生說「不要就是要」，加上女客當時「框」他出場，在業界有暗示性交易的意思，否認性侵。台北地院審理後認為，女性說不就是不，仍依乘機性交罪判處陳男有期徒刑3年10月，全案仍可上訴。

判決書指出，2019年10月，該名女客酒後透過經紀人將陳姓男公關「框」出場，接到工作的陳男，將喝到爛醉的女客扶進附近的旅館休息，隨即展開前戲，不顧女客的意願，趁著該名女客因酒後全身癱軟、無法反抗之際，對她硬上得逞。

女客控訴，當天她因為心情很差，才會到男模會館消費，她雖然喝醉，但仍有意識，期間陳男將她上衣脫掉，準備進行前戲，她有明確的表示「不要」，但陳男仍無視她的意願，對她性侵得逞。等她稍稍酒醒後，也立即向陳男的經紀人求救，才讓整起事情曝光。

庭審時，男公關向法官辯稱，女客「框」他出場，根據業界的潛規則，有暗示要發生性行為的意思，期間女客雖然對她表示「不要」，但根據他過往的經驗，他認為女性說「不要就是要」，所以才會繼續。

台北地院審酌相關證據後認為，陳男的經紀人當天到場後，確實有看到女客全身赤裸躲在浴室哭泣，且女客出庭時，也有出現哭泣等情緒不穩現象，與性侵受害者的反應相當。

法官指出，發生任何性行為的前提都應在雙方互相尊重、同意的前提下進行，只要沒有確切獲得同意，就是不同意，儘管對方表現出沉默或猶豫反應，都應視為不同意。同時，法官也引用聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」，和妨害性自主罪保障的「性自主決定權」，強調每個都人都有決定權，決定「要不要」、「何時」、「如何」和「何人」發生性行為，因此仍依乘機性交罪判處陳男有期徒刑3年10月。

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