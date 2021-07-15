工具人夜店顧包包一整晚！惱怒「性侵女神」　計程車後座毀掉她

▲陳男和正妹一同上夜店，本以為近水樓台先得月，怎料只能呆望女方和其他男生親熱 ...（示意圖／記者徐文彬攝）

記者柯沛辰／台北報導

台北一名陳姓男子去年9月接受邀約當「護花使者」，陪剛認識的正妹到夜店狂歡，怎料女方把他晾在一旁顧包包，獨自找其他男生熱舞。他一時氣不過，便到外頭攔計程車，準備離開。女生想到置物櫃鑰匙還在陳男身上，便一路追出去，怎料竟遭陳男性侵。

去年9月某天晚上，受害女子和閨蜜相約到北市信義區夜店狂歡，但怕遇到壞人，便找來在網路上認識的陳男充當護花使者。陳男興沖沖赴約，本以為能一親芳澤，怎料整晚都坐冷板凳，只有一人孤伶伶保管置物櫃鑰匙的份。

陳男不滿一群女孩未顧及他的感受，又見到女方跑去跟其他人開心跳舞，感覺遭冷落、羞辱，像個「工具人」，因此氣得轉身離去，準備到店外攔車。女生發現後，想起置物櫃鑰匙還在男方身上，趕緊追出去，一同跟著上車。

▲陳男請運將下車稍等，隨後在後座伸出狼爪。（圖／ETtoday資料照）

此時，陳男稱要獨處談話，請司機先下車到一旁等待，怎料轉頭後竟獸性大發，不顧外頭還有其他排班運將、計程車，打算在後座霸王硬上弓。當時女生試圖反抗，但因為太害怕不敢聲張，遭陳男性侵得逞。事後，女方擔心遭性侵曝光，拖了1個多月才鼓起勇氣提告。

庭訊時，陳男否認性侵，強調雙方是兩情相悅，而且當時在計程車後座很緊張，他還未進入女方身體就早洩射精。由於雙方各執一詞，最後檢方調閱2人通訊軟體對話紀錄，發現陳男曾為性侵一事向女方道歉，因此不採信他的辯詞，近日依強制性交罪起訴。