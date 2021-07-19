外遇人夫喊「喜歡被硬上」判賠20萬　小三哭窮被抓包爽玩豪華泳池

▲桃園一名小三被抓包外遇人夫，堅稱不知人夫已婚，遭判賠20萬，她不服提上訴向法官哭窮，卻慘遭打臉。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名人夫和妻子於2019年結婚，育有一名子女，但沒想到人夫結婚僅2年就外遇溫姓小三，2人還多次用通訊軟體互傳鹹濕對話，被元配發現後氣炸，怒向小三求償100萬元。不過小三事後卻堅稱自己不知道人夫已婚，但不被法院採信，一審判小三應賠元配20萬元，小三不服再提上訴，更向法官哭窮，不過卻被法官發現小三曾為了超大泳池和友人入住精品旅館，不採信其證詞，駁回上訴。

桃園一名人夫2019年和妻子結婚後育有1子女，但沒想到結婚僅2年多，就被妻子發現人夫外遇有小三，2人多次發生性關係，地點甚至還包括車上，更多次互傳鹹濕對話「被壓著幹的關係吧、真變態、你昨天真變態」、「我們先從車震開始阿，記得有次超刺激的」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」等語，妻子發現後氣炸，怒向小三求償100萬元。

庭審時，小三向法官喊冤，堅稱自己不知道人夫已婚，還辯稱2人曾多次聊到「婚前恐懼症」，可見她確實不知道人夫已婚，再加上妻子當時僅告知她2019年9月要結婚，到時候再請她吃喜酒，但不知道2人結婚的具體時間；此外，她也曾問過人夫是否有結婚，但人夫沒有承認也沒有否認，且就算2人的對話紀錄中曾提到「老婆」一詞，也都只是對方妻的代稱，不能顯示她知道人夫已婚。

法官審酌2人對話紀錄與相關證詞後發現，2019年11月14日小三曾傳訊息向人夫表示「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳給太太看呢她應該會炸到直接生出來」；2020年2月更向人夫表示「那我介紹我是你情婦吧」等語，僅隔一月，人夫傳訊息向小三表示近期都不愛回家時，小三回應「你這是婚前恐懼症吧」，顯見小三早就知道人夫即將結婚，更知道元配在和人夫結婚前已有身孕，卻在人夫閃躲其婚姻狀況下，堅稱沒有向人夫確認其婚姻狀況，不採信其證詞，一審判小三應賠償20萬元。

小三不服再提上訴，這次卻向法官打出悲情牌，表示自己父母從小離異，由母親撫養長大，家庭功能並不完整，勘值同情，且她22歲遇人不淑，生下一女，獨自赴養女兒，再加上母親罹癌需要支付龐大的醫療費，實在無力負擔賠償金20萬元。

高等法院新審酌小三和人夫2人的對話紀錄，認為2人用詞精確，後更翻出人夫對小三指出「打屁股也是傷害罪呢」，小三回「以前只是傷害，現在變通姦了」，顯見小三知道人夫已婚的事實；而小三向法官哭窮一事，法官審酌其臉書卻發現，她在臉書po出帶子女去小琉球玩，更曾和友人入住精品旅館，享受超大泳池，顯見其經濟狀況並未如其所述如此不堪，其辯詞不足採信，駁回其上訴，維持原判決。

►我沒有遲到，是時間遲到了。