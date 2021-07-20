1人現賺5000萬！中芯撒認股激勵　蔣尚義、梁孟松等4人拿最多

▲中芯國際上海總公司。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國技術封鎖、人才外流風險夾殺，中國大陸晶片龍頭中芯國際19日公布，將以低於市價的價格，向公司內3944名激勵對象，授予6753.52萬股限制性股票。值得注意的是，去年底剛加入中芯國際的「蔣爸」蔣尚義，和他的舊將梁孟松也通通有獎，以兩人各獲得40萬股的額度換算下來，等於一人現賺新台幣5469萬元。

中芯國際19日晚間公告，公司董事會審議通過了《關於向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，確定2021年7月19日為授予日，以每股20元（人民幣，下同）的授予價格，向3944名激勵對象授予6753.52萬股限制性股票。

公開資料顯示，中芯國際2020年在職員工數量為1萬7352人，此次激勵對象包括董事、高級管理人員、核心技術人員、中高級業務管理人員和技術及業務骨干人員共計3944人，約佔總數的23%，接近1/4。

▲中芯國際主要管理團隊四人，拿到的認股激勵數量最多。（圖／翻攝中芯國際官網）

回顧中芯國際上市時，每股發行價格為27.46元，此次價格比上市發行價還低，另以19日中芯國際收盤價，51.80元計算，股全激勵授予價格僅為現價的39%，每股價差31.8元，等於3944位員工，人均現賺55萬元，約合新台幣236萬元，激勵總額達新台幣93億2756萬元。

值得注意的是，獲得較高股權激勵的對象，以中芯國際董事長周子學、副董事長蔣尚義、聯合首席執行官趙海軍、梁孟松四位拿的最多，均獲得40萬股的股權激勵，總價值2072萬元，約合新台幣8909萬元，換算每股差價，等於現賺新台幣5469萬元。

其中，前台積電共同營運長蔣尚義在武漢弘芯項目爛尾後，去年12月15日，回鍋中芯國際擔任副董事長；梁孟松則是在歷練台積電、三星後，被中芯延攬，協助其發展28奈米、16奈米製程。

▲中國大陸近年積極推動半導體產業發展，以自主研發高端晶片。（圖／CFP）

在祭出此輪股權激勵的背後，7月4日，曾任中芯國際技術研發副總裁吳金剛，才剛宣布離職，這被外界解讀跟股權激勵不到位有關，因此《證券時報》解讀，中芯此次的大動作，就是為了避免人才外流。

報導舉梁孟松為例，2020年12月，他提出辭職時，為了挽留，中芯國際祭出贈房、加薪手段。另一方面，據 Wind數據顯示，今年以來，大陸共有390加上市公司，實施了激勵標的物為股票的股權激勵，顯示挽留人才、獎勵員工，股權激勵已經成為陸企的常用手段。

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