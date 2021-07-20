20分鐘變2分鐘！1歲嬰吐奶堵呼吸道昏厥　警車嗚笛開道衝醫院

▲警車自派出所出發，一路示警鳴笛當前導。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名徐姓女子17日近中午時，駕車至花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所求助，向警方表示自己不到1歲的兒子因吐奶導致呼吸道堵塞進而昏厥，需要警方幫忙開道，警員李碩桓見到情況急迫，立即駕駛巡邏車開啟警笛，協助開道前往慈濟醫院。

▲徐姓女子開車緊隨警車。



新城分局表示，17日中午一名女子急急忙忙的到嘉里派出所表示，小孩因吐奶導致呼吸道堵塞已陷入昏迷，欲前往慈濟醫院就醫，但因假日車流量較多且沿途紅綠燈號誌也多，請求員警協助，警員李碩桓見情況緊急，當機立斷立即駕駛巡邏車一路鳴警笛開啟警示燈，原本需20分鐘的車程僅約2分鐘就抵達醫院，平安的將小孩送往就醫。

▲順利安全的花了2分鐘的時間就到達醫院。



事後員警詢問小孩狀況，徐女表示小孩已無大礙目前已在家休養，非常感謝警方的幫忙。

▲員警事後關切，男嬰已無大礙在家休養。

新城分局提醒民眾，若發生緊急情況應儘量撥打119求助，救護車上有配備完善的救護器材及具有救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障，情況危急時，或可線上教導急救方式，更可避免耽誤黃金救援時間。

►腦公！你不可以賴帳喔