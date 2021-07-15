台中女低血鉀快休克　警車鳴笛開道！3分鐘火速到院救命

記者鄧木卿／台中報導

凌晨3點鐘，響徹雲霄的警笛聲劃破台中寧靜的夜晚。台中市31歲女子凌晨在家突然出現低血鉀即將休克，女子的巫姓老公在送醫途中發現警車，趕緊按喇叭請求協助，警車於是在前方開道，巫男開車跟在後面，原本10分鐘的車程，僅花3分鐘即到達醫院，及時救回一條寶貴生命。

▲台中一名女子低血鉀險休克，所幸警車開道，僅3分鐘火速到院救回一命。（圖／民眾提供）

台中市警三分局立德派出所警員張家順、何誠晉15日凌晨3點巡邏時，一輛紅色自小客車按了聲喇叭示意，員警搖下車窗詢問，得知巫姓男子的車上載著因低血鉀發作快要休克的妻子，員警得知情況危急，趕緊開啟警鳴器開道，巫男開車緊跟在後，讓原本10分鐘的車程縮短為3分鐘，迅速將巫妻送進急診室救治。

巫男趕抵醫院後，向警方說明緣由時雙手還不斷顫抖，原來巫妻體型瘦弱，過去也曾因低血鉀問題入院醫治，當時醫生便告誡要多加留意，若嚴重有可能會導致休克。

巫男說，半夜3點時妻子突然將他叫醒表示身體不太舒服，巫原想自行開車送妻子到過去就診的醫院，沒想到原本還能夠自行坐上車子的妻子，一出門就突然臉色慘白倒在後座，讓他非常心急，擔心沿途號誌會延遲就醫時間之際，看見前方有巡邏車便趕緊上前求救，他不斷感謝警方的協助，讓妻子能夠迅速就醫脫離險境。

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