　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

支援抗疫　南茂科技捐贈警車、家庭式快篩試劑

▲南茂科技股份有限公司及協力廠商，購買2輛警用巡邏車、家庭用快篩試劑，捐贈台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南茂科技股份有限公司及協力廠商，購買2輛警用巡邏車、家庭用快篩試劑，捐贈台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南茂科技股份有限公司及協力廠商為善盡企業社會責任，協助台南市政府第一線人員執行防疫工作，特別出資200萬元購買2輛警用巡邏車捐贈給台南市警察局、另也耗資100萬購入家庭用快篩試劑，將免費提供給轄內聘有家庭類外籍移工的弱勢家庭使用，鼓勵家戶內的移工亦能自主快篩，確保移工及被看護人的健康。

▲南茂科技股份有限公司及協力廠商，購買2輛警用巡邏車、家庭用快篩試劑，捐贈台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝南茂科技公司及協力廠商對市府執行防疫工作的支持，南茂科技董事長鄭世杰表示，很感恩有回饋社會的機會，除了充沛第一線人員執行防疫工作的車輛外，為確保移工及被看護人的健康，將免費提供家庭用快篩試劑給轄內聘有家庭類外籍移工的弱勢家庭使用，主要是考量家庭類移工照顧對象多為特殊疾病或失能患者，為避免移工或被看護者染疫造成照護量能不足及影響被看護者生命安全，故提供家用快篩使其自我篩檢，以迅速找出疑似陽性個案，阻斷感染源，避免衝擊醫療量能。

勞工局王局長鑫基感謝南茂的用心，並表示已和快篩劑供應商聯繫，將協助翻譯相關「操作指引」成印尼、越南語，以利移工後續使用，後續將徵詢雇主、移工意願，取得同意後，親自由勞工局查察及諮詢同仁=至現場將篩劑提供予移工使用，共同守護移工伙伴及台南市民的健康。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色

ET快訊
36℃↑恐熱8天　美預報「準颱風」在台灣腳邊生成！雷雨彈再開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

支援抗疫　南茂科技捐贈警車、家庭式快篩試劑

快訊／喬友大樓大火！地檢：商旅業者涉過失致死100萬交保

台南芒果物美價穩　消保官查核請消費者安心購　

快訊／莫德納施打率太高！高雄緊急宣布：7／3起暫緩施打不在籍者

金山高中送材料到學童家玩創客　五股國中自造課桌椅酒精噴霧

新北春季「包種茶」飄茶香　坪林農會推「立體茶包」量販包

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

台南直播教學點閱破880萬人次　黃偉哲續推暑假客製化線上學習網

工地福利社「不甩三級防疫」群聚內用　竹南8工人無罩喝酒

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

謝忻錄影遭「不明力量狠推」跪趴在地　直播傳出怪聲..無尊嚇爆跑去找媽媽XD

婦人談網戀...賣房挺「機師男友」 1800萬歸零！向女兒借錢才知被騙

支援抗疫　南茂科技捐贈警車、家庭式快篩試劑

快訊／喬友大樓大火！地檢：商旅業者涉過失致死100萬交保

台南芒果物美價穩　消保官查核請消費者安心購　

快訊／莫德納施打率太高！高雄緊急宣布：7／3起暫緩施打不在籍者

金山高中送材料到學童家玩創客　五股國中自造課桌椅酒精噴霧

新北春季「包種茶」飄茶香　坪林農會推「立體茶包」量販包

林俊憲、蔡筱薇引薦尚機公司捐贈防疫物資 黃偉哲感謝公益善舉

台中急令！阿惠麵攤2人染疫1插管「感染源不明」　1542人篩檢出爐

台南直播教學點閱破880萬人次　黃偉哲續推暑假客製化線上學習網

工地福利社「不甩三級防疫」群聚內用　竹南8工人無罩喝酒

喬建中害玉山大火遭爆料高升　「估求償破億」創新高...NCC回應了

吳鳳被網友追問「為何光頭生出捲髮女兒」　曬證據照親揭原因！

社會新鮮人第一顆精品包就選它！PRADA尼龍包、YSL鍊帶包不用3萬元

傳蔡英文卡藍營縣市買疫苗　國民黨：不要「為反而反」

溫網／突尼西亞一姐加博生涯首度闖進16強　再創阿拉伯歷史

沈政男／疫情證明科學重要性　台灣政治必須科學治理！

李沃牆／央行數位貨幣如火如荼　新型態貨幣戰爭硝煙升起

超吸睛！《神奇寶貝》蔥遊兵現身　萌鴨Cosplay30服裝！網：超逼真

地方熱門新聞

高雄宣布：7/3起暫緩施打不在籍者

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

快訊／喬友業者涉過失致死100萬交保

台南芒果物美價穩

南茂科技捐贈警車、家庭式快篩劑

福利社不甩防疫內用　8人無罩喝酒

黃偉哲宣布暑假續推化線上學習網

鳳山一家四口送隔離「先繳8.4萬」　市府霸氣買單

尚機公司捐贈防疫物資

苗議會開議　20分鐘敲槌散會

抽驗市售飲冰品及涼麵　桃園2件送辦

93歲翁打疫苗高燒4天！倒兒懷裡離世

國民黨南投市長：依黨內機制參選縣長到底

高雄12萬劑莫德納「75歲↑長者優先補打」

更多熱門

相關新聞

搶防疫市場　經銷商推買iPhone 12送快篩試劑

搶防疫市場　經銷商推買iPhone 12送快篩試劑

蘋果經銷商 STUDIO A今日表示，為提供消費者居家檢測選擇，即日起推出 iPhone 12 64G系列機型贈「快篩試劑」，指定門市選購 iPhone 12 64G機型，即贈送「FORA泰博快篩試劑」家用型5入一盒，或選購 Apple Watch Series 6 系列也可以優惠價 1,288元方式加購。

全聯4款快篩試劑販售資訊一次看

全聯4款快篩試劑販售資訊一次看

陸獲世衛消除瘧疾認證

陸獲世衛消除瘧疾認證

齊心抗疫護台南

齊心抗疫護台南

欣嘉石油氣捐嘉榮近千份快篩試劑

欣嘉石油氣捐嘉榮近千份快篩試劑

關鍵字：

抗疫南茂科技警車快篩試劑

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

可口可樂復仇！C羅被移走

高雄宣布：7/3起暫緩施打不在籍者

36℃恐熱8天　準颱風在台灣旁生成

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

快訊／波音737貨機「夏威夷墜海」　美國海岸警衛隊出動

林昶佐嗆柯前一早就「群組發媒體」

伊能靜帶小哈利出席秦昊奶奶壽宴　私下互動曝光

高雄疫苗天使坐地吃飯！照片曝光4000人哭了

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

台中麵攤2染疫感染源不明　1542人篩檢出爐

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面