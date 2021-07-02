支援抗疫　南茂科技捐贈警車、家庭式快篩試劑

▲南茂科技股份有限公司及協力廠商，購買2輛警用巡邏車、家庭用快篩試劑，捐贈台南市政府，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南茂科技股份有限公司及協力廠商為善盡企業社會責任，協助台南市政府第一線人員執行防疫工作，特別出資200萬元購買2輛警用巡邏車捐贈給台南市警察局、另也耗資100萬購入家庭用快篩試劑，將免費提供給轄內聘有家庭類外籍移工的弱勢家庭使用，鼓勵家戶內的移工亦能自主快篩，確保移工及被看護人的健康。

市長黃偉哲感謝南茂科技公司及協力廠商對市府執行防疫工作的支持，南茂科技董事長鄭世杰表示，很感恩有回饋社會的機會，除了充沛第一線人員執行防疫工作的車輛外，為確保移工及被看護人的健康，將免費提供家庭用快篩試劑給轄內聘有家庭類外籍移工的弱勢家庭使用，主要是考量家庭類移工照顧對象多為特殊疾病或失能患者，為避免移工或被看護者染疫造成照護量能不足及影響被看護者生命安全，故提供家用快篩使其自我篩檢，以迅速找出疑似陽性個案，阻斷感染源，避免衝擊醫療量能。

勞工局王局長鑫基感謝南茂的用心，並表示已和快篩劑供應商聯繫，將協助翻譯相關「操作指引」成印尼、越南語，以利移工後續使用，後續將徵詢雇主、移工意願，取得同意後，親自由勞工局查察及諮詢同仁=至現場將篩劑提供予移工使用，共同守護移工伙伴及台南市民的健康。

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