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社會 社會焦點 保障人權

老母癲癇發作嘔吐兒心焦　三重警「鳴笛開道」10分鐘救回性命

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一位70多歲的賴阿嬤，日前在家中忽然癲癇發作嘔吐、眼神呆滯渙散，阿嬤的兒子立刻報警及通知119救護人員，同時施以CPR急救，二重所員警陳彥丞到場一看賴阿嬤需儘速送醫，無法再繼續等待救護車，當機立斷以警車護送，原本20分鐘的就醫路程10分鐘就趕到，所幸賴阿嬤及時急救治療後已無大礙，讓家屬相當感激警方協助。

▲▼三重警方協助開道將癲癇發作的阿嬤緊急送醫救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三重警方協助開道將癲癇發作的阿嬤緊急送醫救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）

三重分局二重所員警陳彥丞5日上午8時許執行巡邏勤務時，接獲勤務中心通報有民眾在家中癲癇發作嘔吐，員警到場住家後吳男立即告知警方，他的母親早上不知為何全身輕微抽搐嘔吐呈半昏迷狀況，吳男心急如焚不知如何是好，員警當下判斷如再等待救護車可能會延誤就醫時間，讓賴阿嬤上警車後並開啟警鳴器及警示燈，一路鳴笛協助賴阿嬤護送就醫。

警方表示，原本需20分鐘的路程，在警車開道下僅花10分鐘就順利抵達新莊輔大，員警親眼見到賴阿嬤安全由醫護人員接手後才放心離去。吳男對警方臨場反應及積極態度深表感激，頻頻點頭致謝員警把握住分秒必爭的黃金救援時間，否則後果不堪設想。

▼警方開道僅花10分鐘就將阿嬤護到輔大醫院。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重警方協助開道將癲癇發作的阿嬤緊急送醫救回一命。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

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