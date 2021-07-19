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台東縣攜手教育平臺學習吧　師生人數成長速度全國最快

▲台東縣教育平臺學習吧師生人數成長速度全國最快。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣教育平臺學習吧師生人數成長速度全國最快。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣教育處推動「科技自主學習」不遺餘力，與線上教育平臺「學習吧」合作，共同規劃「科技融入自主學習認證課程」。在經過一學期4次、總計12小時的課程，並且搭配一個月的實作，總計16位教師通過培訓並且獲得證書，認證完課率高達8成，教育處表示，台東縣今年在加入了教學平臺認證課程後，可說是如虎添翼，學期初參與的師生數大幅成長達5倍，而在5月份停課後，配合各校混成學習使用，線上使用數據更是成長20倍之多，成為目前學習吧全國師生人數成長速度最快的縣市！

台東縣長饒慶鈴表示，透過與學習吧的合作，將資訊科技輔助教學系統化，讓縣內的老師可以線上互相分享課程材料，提供多元且便利的數位學習模式，將是縣府持續推動的目標。而共同合作的學習吧講師蔡秉真也表示，與台東縣政府的合作，將科技教學系統化，短短3個月，老師立即為學生建置優質的線上課程；首次辦理線上認證分享，看到老師們落實因材施教，為每個孩子點亮學習的興趣，讓學生找到自己志趣的努力。

因應城鄉環境及師生不同的學習需求，學習吧將紙本素材轉化為線上使用，並提供客製化教學環境，讓老師在共備課程下發展出特色課堂模式，像是預習課文不再是自己對著課本觀看，而是利用AI語音辨識作業，增強學生中英文口說，讓機器回饋學生朗讀的正確率和流暢度，引起學生學習的動機。

此外，還能同時訓練學生數位搜尋的能力，讓學生練習自己搜尋老師出的作業，並且找出答案；老師也能利用補充影片、線上書籍畫記或測驗，讓學生課後複習。另外針對不同學生的需求，老師還能量身打造所需的內容，讓原本對考試興趣缺缺的學生，一用載具馬上眼睛亮起來，紛紛想再考一次！

馬蘭國小老師黃怡叡見證指出，為了讓學生因應期末考綱不考本的範圍，所以使用了涵括三家出版社所有教學資源的教育平臺「學習吧」，讓學生自主學習。實際融入教學後，搭配語音作業加強學生認字及朗讀，校正自己的發音；還有趣味性及挑戰性的功能，促進孩子動機，自己也能透過數據更方便的進行個別化指導。

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