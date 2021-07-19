快訊／松山戶政事務所員工確診　7／12起曾連續5天當櫃檯人員

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日公布新增15例本土，以新北市11例為最高，其次為桃園市3例、台北市1例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，松山戶政事務所發生一例確診案，共匡列6人居隔，79人自主健康管理。

台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市擬舉債自購疫苗、國中小學9月上課擬採線上線下混合班、World Gym台北站前店傳出有確診者足跡、台中家教男發病前遊遍雙北、高端疫苗通過EUA等問題做回應。

柯文哲宣布，近日有發生一起松山戶政事務所確診案，因此19日整棟停止辦公，該案為住在基隆、在松山戶政事務所上班的民眾，18日做快篩陽性，因此到基隆醫院做PCR確診；倘若按照以前官方程序，要等到基隆做完疫調、資料上傳至中央、中央防疫醫師看過後，才會知道在北市上班，並派北市人員去工作環境，「七搞八搞至少慢2天！」

柯文哲說，但該同仁第一時間就通知松山戶政事務所的長官，所以19日早上開晨會時，北市民政局就通知有人確診，立刻啟動機動快篩隊到松山戶政事務所做一一篩檢、清消。

黃珊珊說明，該案配偶15日發生胸悶、畏寒赴診所拿藥，18日買快篩測出陽性，夫妻倆晚上到基隆採檢確診，由於其中一人在12日至16日為松山戶政事務所櫃檯人員，所以很緊張，今早已派篩檢車到場進行全棟分流採檢，整棟大樓停辦公1天，四樓戶政事務所停3天，做居家辦公跟分居辦公。

黃珊珊提及，目前已匡列松山戶政事務所的6名同仁居家隔離，並陸續安排至防疫旅館，79人自主健康管理，36人進行衛教與精準疫調宣導，此外也有調電信資料、實聯制資料，將通知該時段有到行政中心、戶政事務所的民眾，若有症狀就去採檢。

▼環保局噴消松山區公所。（圖／北市環保局提供）