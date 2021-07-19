北市托嬰中心強制停托補償出爐　私立30人↓每童4000元、最高上限15萬

台東縣教育處推動「科技自主學習」不遺餘力，與線上教育平臺「學習吧」合作，共同規劃「科技融入自主學習認證課程」。在經過一學期4次、總計12小時的課程，並且搭配一個月的實作，總計16位教師通過培訓並且獲得證書，認證完課率高達8成，教育處表示，台東縣今年在加入了教學平臺認證課程後，可說是如虎添翼，學期初參與的師生數大幅成長達5倍，而在5月份停課後，配合各校混成學習使用，線上使用數據更是成長20倍之多，成為目前學習吧全國師生人數成長速度最快的縣市！