北市托嬰中心強制停托補償出爐　私立30人↓每童4000元、最高上限15萬

記者袁茵／台北報導
中央流行疫情指揮中心19日公布新增15例本土，以新北市11例為最高，其次為桃園市3例、台北市1例，另確診個案中新增1例死亡。台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，台北市社會局長周榆修表示，將對配合防疫強制全面停托的托嬰中心進行損失補償。
台北市政府19日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市擬舉債自購疫苗、國中小學9月上課擬採線上線下混合班、World Gym台北站前店傳出有確診者足跡、台中家教男發病前遊遍雙北、高端疫苗通過EUA等問題做回應。
周榆修指出，配合防疫經強制全面停托的托嬰中心，於110年6月至7月停托期間未向家長收費，或已收取全額退費者，私立托嬰中心30人以下每童補助4000元，31人以上每童補助1500元；公辦民營托嬰機構部分，小家園每童3000元補貼，大公托每童1500元補貼，每家最高上限15萬，兒童數以社會局5月17日於中央托育系統產出實收人數為依據。
周榆修強調，業者沒必要申請，他們會於7月26日主動聯繫所有公私立托嬰機構，核對資料無誤後主動撥款。
▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）
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