2架灣流私人機打3折賣7.9億　富豪同款萬人「只看不買」流標

▲成都中級法院拍賣的灣流豪華商務機。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川成都中級法院於14日及15日拍賣灣流G550及G450兩架私人豪華飛機，起拍價為1.15億元及7016萬元（人民幣），總價是原價5.6億元人民幣（約7.9億元新台幣）的3折。不過，兩場網路拍賣吸引萬人圍觀，卻無人出手導致流標。

▲成都中級法院拍賣兩架灣流飛機流標。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，灣流高端公務機G550和G450，是國際頂級遠程噴氣式公務機代表之作，其中，灣流G550是人類飛行史上首架直航範圍能從紐約直達東京的超遠程公務機，航程為11686公里，最大飛行高度為15545公尺（50987呎），可搭載18名乘客。G450空間略小一些，能夠搭載12至16名乘客。

據《2015年胡潤富豪榜與他們的公務機》統計，灣流是上榜富豪最青睞的公務機品牌，其G550機型更是被19名富豪選擇。包括馬雲、王健林、李彥宏、李河君都擁有G550，何享健則擁有G450。

▲遭法院拍賣的灣流商務機內裝。（圖／翻攝澎湃新聞）

從拍賣公告的照片可以發現，G550的外表雖有些老舊，但內裝仍可一窺豪氣，包括白色單人真皮沙發、桌子可折疊的4人沙發用餐區，甚至還有專門的廚房區和酒櫃。