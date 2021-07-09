貧窮女靠賣飾品當女首富！　1400億身價「3年全敗光」淪笑柄

▲大陸飾品女王周曉光。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

從一無所有到賺到300億元人民幣（約新台幣1427億元）的身家，大陸女子周曉光成為浙江「女首富」，她的逆襲故事，曾在2017年還被拍成了連續劇。然而商場如戰場，眼下的她深陷財務危機，背後公司多次申請破產重整，還成為了「老賴」。

綜合陸媒報導，數據顯示，目前周曉光個人名下仍關聯數十家公司，在百年人壽保險股份有限公司、新光金控投資有限公司、義烏市新光小額貸款股份有限公司等多家公司仍擔任高管。

她的商業帝國能否東山再起目前不得而知，但她的故事，隨著名下房產被掛上阿里拍賣，再一次為世人唏噓。據拍賣信息，自8月2日起，接連4天，浙江省金華市中級人民法院每天都會在阿里拍賣上開拍一套豪宅。這幾套豪宅每套價值都在1641萬元（人民幣，下同）左右，起拍價均為1312萬元。

公開資料顯示，周曉光生於1962年11月，祖籍浙江諸暨，她於1978年涉足商海，因為家裡貧窮，只能通過倒賣小飾品賺錢為生。在做賣繡花小生意的時候，她遇上了虞雲新，兩人相見恨晚，很快確立了關係並結婚。

上世紀八十年代，周曉光非常看好義烏的小商品市場，兩人拿出所有積蓄，在義烏第一代小商品市場裏買了一個攤位，繼續經營飾品。那是義烏小商品市場造富的年代，沒幾年，她就在義烏買了房，還開了多家新店。

而隨著手上訂單越來越多，周曉光想自己去生產飾品，1995年，夫妻倆前後投資700萬元，開了一家新光飾品廠，廠名從兩人名字中各取一字。

當時飾品生產行業競爭不算太大，且新光十分注重新品研發，使得企業迅速發展，短短幾年便成長為飾品行業巨頭，周曉光也因此被稱為「飾品女王」。

▲周曉光和丈夫。（圖／翻攝自微博）

20年時間，她從擺攤賣飾品，發展壯大成為全球最大的人造首飾時尚品製造商，成為新光控股集團有限公司法定代表人、董事長。後來，周曉光又跨界進入房地產、金融等領域。新光集團先後打造了地標性建築義烏世貿中心、義烏香格里拉大酒店、千島湖皇冠假日酒店、東陽新光天地等知名項目。

隨著生意越做越大，周曉光的身價也跟著水漲船高。2017年，周曉光夫妻倆身價高達330億。2018年3月，周曉光位列「胡潤全球白手起家女富豪榜」上第26名，登頂浙江女首富寶座。

而新光集團巔峰時刻，業務涉及飾品、高端制造、房地產、金融、互聯網等多個領域，擁有1家上市公司、參股2家上市公司，擁有近百家全資子公司及控股、參股公司，總資產一度超過800億元。

令人惋惜的是，周曉光白手起家一步步創造財富的傳奇故事，因巨額債務危機的出現戛然而止，現在已經到了破產邊緣。據財聯社此前的報導，房地產業務或為新光集團陷入經營泥淖的原因之一。

2018年開始大陸房地產調控政策從緊，樓市遇冷，在消耗大量投入後資金難以回流，導致產生債務危機。事實上，據ST新光2018年年報顯示，房地產業務在報告期的營業收入為15.54億元，比上年同期下降6.19%，同時還伴隨著毛利率大幅下浮12.18%。

一方面核心業務增長乏力，另一方面債務又「滾雪球」般增長。從2011年開始，新光就開始拼命加杠桿擴張，不斷發債，就為了償還銀行及其他金融機構貸款，補充流動性資金。知情人士說，「每年貸款利息都要幾十億，財務成本控制出現了致命的問題。」

眼下幾年已過去，但到目前為止，新光集團破產重整仍在實施中，仍未有明確結果。