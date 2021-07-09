　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

貧窮女靠賣飾品當女首富！　1400億身價「3年全敗光」淪笑柄

▲▼大陸飾品女王。（圖／翻攝自微博）

▲大陸飾品女王周曉光。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

從一無所有到賺到300億元人民幣（約新台幣1427億元）的身家，大陸女子周曉光成為浙江「女首富」，她的逆襲故事，曾在2017年還被拍成了連續劇。然而商場如戰場，眼下的她深陷財務危機，背後公司多次申請破產重整，還成為了「老賴」。

綜合陸媒報導，數據顯示，目前周曉光個人名下仍關聯數十家公司，在百年人壽保險股份有限公司、新光金控投資有限公司、義烏市新光小額貸款股份有限公司等多家公司仍擔任高管。

她的商業帝國能否東山再起目前不得而知，但她的故事，隨著名下房產被掛上阿里拍賣，再一次為世人唏噓。據拍賣信息，自8月2日起，接連4天，浙江省金華市中級人民法院每天都會在阿里拍賣上開拍一套豪宅。這幾套豪宅每套價值都在1641萬元（人民幣，下同）左右，起拍價均為1312萬元。

公開資料顯示，周曉光生於1962年11月，祖籍浙江諸暨，她於1978年涉足商海，因為家裡貧窮，只能通過倒賣小飾品賺錢為生。在做賣繡花小生意的時候，她遇上了虞雲新，兩人相見恨晚，很快確立了關係並結婚。

上世紀八十年代，周曉光非常看好義烏的小商品市場，兩人拿出所有積蓄，在義烏第一代小商品市場裏買了一個攤位，繼續經營飾品。那是義烏小商品市場造富的年代，沒幾年，她就在義烏買了房，還開了多家新店。

而隨著手上訂單越來越多，周曉光想自己去生產飾品，1995年，夫妻倆前後投資700萬元，開了一家新光飾品廠，廠名從兩人名字中各取一字。

當時飾品生產行業競爭不算太大，且新光十分注重新品研發，使得企業迅速發展，短短幾年便成長為飾品行業巨頭，周曉光也因此被稱為「飾品女王」。

▲▼大陸飾品女王。（圖／翻攝自微博）

▲周曉光和丈夫。（圖／翻攝自微博）

20年時間，她從擺攤賣飾品，發展壯大成為全球最大的人造首飾時尚品製造商，成為新光控股集團有限公司法定代表人、董事長。後來，周曉光又跨界進入房地產、金融等領域。新光集團先後打造了地標性建築義烏世貿中心、義烏香格里拉大酒店、千島湖皇冠假日酒店、東陽新光天地等知名項目。

隨著生意越做越大，周曉光的身價也跟著水漲船高。2017年，周曉光夫妻倆身價高達330億。2018年3月，周曉光位列「胡潤全球白手起家女富豪榜」上第26名，登頂浙江女首富寶座。

而新光集團巔峰時刻，業務涉及飾品、高端制造、房地產、金融、互聯網等多個領域，擁有1家上市公司、參股2家上市公司，擁有近百家全資子公司及控股、參股公司，總資產一度超過800億元。

令人惋惜的是，周曉光白手起家一步步創造財富的傳奇故事，因巨額債務危機的出現戛然而止，現在已經到了破產邊緣。據財聯社此前的報導，房地產業務或為新光集團陷入經營泥淖的原因之一。

2018年開始大陸房地產調控政策從緊，樓市遇冷，在消耗大量投入後資金難以回流，導致產生債務危機。事實上，據ST新光2018年年報顯示，房地產業務在報告期的營業收入為15.54億元，比上年同期下降6.19%，同時還伴隨著毛利率大幅下浮12.18%。

一方面核心業務增長乏力，另一方面債務又「滾雪球」般增長。從2011年開始，新光就開始拼命加杠桿擴張，不斷發債，就為了償還銀行及其他金融機構貸款，補充流動性資金。知情人士說，「每年貸款利息都要幾十億，財務成本控制出現了致命的問題。」

眼下幾年已過去，但到目前為止，新光集團破產重整仍在實施中，仍未有明確結果。

ET快訊
長榮跌停不慌！他擁8張勸「睡覺就對了」醒來賺20萬
搶破頭！　台大醫曝11點58分「同仁全在做1件事」
「母、女、婿」親密連結！　她放手讓老公爽玩媽
全國水庫清淤量曝光　陸軍挖了一整年清出「3座寶山水庫」
iPhone 13手機殼樣品曝光　後鏡頭有重大變化
陳時中都不罵人？台大醫曝「無奈血淚史」：他應該有所覺悟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港壹傳媒「執董已全辭任」　上市地位可能受影響

貧窮女靠賣飾品當女首富！　1400億身價「3年全敗光」淪笑柄

陸網瘋傳「日本小妹妹」讓座大人　母澄清：我家孩子是中華兒女！

歐洲議會籲官員別參加2022北京冬奧　中國駐歐使團：顛倒黑白

安徽發現一名檢測陽性者　「搭高鐵跨3省移動」官方急尋接觸者

廈門發現1例治癒後復陽人員！　10天前已解除隔離　

快訊／浙江新增1例台灣輸入「無症狀感染者」

女兒長頭蝨！母幫「農藥塗頭髮」害中毒命危變光頭

影／台大教授苑舉正已打陸疫苗！嘆「有副作用」：好到不停稱讚

解放軍無人潛艇曾在台海實測　中國論文解密！緊張局勢升到新高點

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

真‧洗錢！還原50塊硬幣原廠貌　達人用研磨膏「洗出超噁爛黑垢」

工人搬冷氣機失足「滑落台階」　熱心同事見狀肉身阻擋神救援

金希澈、MOMO認了分手！　戀上相差13歲理想型「1年半情斷」

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

他遠端控電腦彈出「鬼影視窗」　下秒妹妹嚇到彈開衝出房門大叫

香港壹傳媒「執董已全辭任」　上市地位可能受影響

貧窮女靠賣飾品當女首富！　1400億身價「3年全敗光」淪笑柄

陸網瘋傳「日本小妹妹」讓座大人　母澄清：我家孩子是中華兒女！

歐洲議會籲官員別參加2022北京冬奧　中國駐歐使團：顛倒黑白

安徽發現一名檢測陽性者　「搭高鐵跨3省移動」官方急尋接觸者

廈門發現1例治癒後復陽人員！　10天前已解除隔離　

快訊／浙江新增1例台灣輸入「無症狀感染者」

女兒長頭蝨！母幫「農藥塗頭髮」害中毒命危變光頭

影／台大教授苑舉正已打陸疫苗！嘆「有副作用」：好到不停稱讚

解放軍無人潛艇曾在台海實測　中國論文解密！緊張局勢升到新高點

台股跌破17700大關！航海王暈船、電金傳疲弱　指數大跌204點收17661點

她生下「5.1kg巨嬰」以為懷上保齡球！　分娩卡16hrs痛到剖腹

22歲「國寶級帥哥」全裸肉搏影后　享受《私慾帳號》拍性愛片

「綠白合不可能」　王世堅直言：柯文哲會「白藍合」就是白爛！

森林遊樂區可以去了！墾丁+雙流+藤枝+林後四林　實聯制人數管制

美國男籃靶子隊3人確診離隊　幸好奧運隊都安全

陳美鳳秀場收現金到手軟　家中抽屜一打開全是錢

LIVE／微解封「指引矛盾」縣市不同調　陳時中最新說明

網推10款今夏必吃「超商冰品」　鹹甜奶蓋雪糕、GODIVA冰⋯⋯全都超好吃

美房市創16年來5月最佳銷量　房貸利率降破3%新房登錄大增

大陸熱門新聞

台大教授苑舉正已接種大陸疫苗！嘆有副作用

網傳「日本小妹」讓座　母：孩子是中華兒女

「中國賈伯斯」做手機慘賠　直播帶貨3年還清27億

他帶流浪孕婦回家　今背嬰兒出門拾荒養母子

貧窮女靠飾品狂賺1400億登頂首富！3年全敗光淪笑柄

中國論文解密：解放軍無人潛艇曾在台海實測

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

34歲海歸博士割喉殺上級！死者浴血倒電梯

女兒長頭蝨！母幫「農藥塗頭」害中毒命危

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

藍裙嫩妹抖胸舞吸200萬粉！離開濾鏡網友失望

更多熱門

相關新聞

新首富正面照曝！張聰淵捐千萬助越南象腿童就醫

新首富正面照曝！張聰淵捐千萬助越南象腿童就醫

美國媒體《富比士》公布「2021台灣十大首富排行榜」，第一名為74歲台商華利實業張聰淵以138億美元，榮登新台灣首富頭銜，張聰淵不但事業有成，更是熱心助人，曾捐助上千萬元的醫療費用，幫助2名越南「象腿男孩」、「象腿女孩」來台就醫，獲得重生。

出身農村逆襲香港首富！超9千億身價打敗李嘉誠

出身農村逆襲香港首富！超9千億身價打敗李嘉誠

三星李健熙遺孀分到2068億遺產！躍升南韓女首富

三星李健熙遺孀分到2068億遺產！躍升南韓女首富

胡潤富豪榜：全球首富馬斯克、「瓶裝水之王」鐘睒睒亞洲第一

胡潤富豪榜：全球首富馬斯克、「瓶裝水之王」鐘睒睒亞洲第一

陸前首富黃光裕10年刑期滿獲釋：18個月恢復國美市場地位

陸前首富黃光裕10年刑期滿獲釋：18個月恢復國美市場地位

關鍵字：

周曉光首富

讀者迴響

熱門新聞

全職勞工怎領1萬補貼？　薪資條、薪轉紀錄可證明薪資減損

運動微解封　館長：這樣我不敢開

家長洗版衛福部：乾脆小孩全送健身房

江宏傑福原愛「瓜分3900萬豪宅」！財產細節曝

福原愛到離婚都沒來看孩子！知情人爆「殘忍實情」

武裝分子闖台灣駐海地大使館　11人被捕

賈永婕出車禍！被撞車主「暖回一句話」秒噴淚

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

713微解封各縣市措施懶人包

即／台中十甲旺市場攤商重症插管　病毒株比對出爐　

約周玉蔻拍SWAG　童仲彥：證明給館長看

立陶宛總統記者會　戰機突然起飛

快訊／三級警戒延長至726　侯友宜宣布新北不開放餐飲內用

直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客

福原愛「東奧開幕前」火速離婚驚呆日媒

更多

最夯影音

更多
後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！

後車緊貼屁股、左右搖晃想超車　男下橋壓力山大：已經盡量快了！
江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

江宏傑福原愛童話婚正式結束　IG自介拿掉「小愛老公」

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

蝦媽媽搖晃肚子+踢出寶寶吃掉！　沒活幼仔成養分...網驚：長知識了

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

全國三級警戒擬延長至7／26　7／12後漸進式鬆綁指引出爐

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面