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不該只有出事抓戰犯　台鐵產工批太魯閣案報告「問題太表層」

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖出。（圖／記者楊詩益攝）

▲交通部公布408次太魯閣號出軌事件行政調查報告。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵太魯閣出軌事故已滿百日，交通部昨天才終於公布行政調查報告，內容直指台鐵五項疏失。不過，台鐵產業工會認為，這報告提到的問題太表層「僅是冰山一角」，在報告中沒有看到對於造成這個結果背後的整體檢討，強調不該只是出事抓戰犯，如果沒有重新檢視對於施工現場的現行制度有無缺漏，並不是一份完整的報告。

交通部太魯閣案行政調查報告，點出台鐵有5大缺失，包括施工計畫與各項文件審核與核定有疏漏、主辦單位督導工程不周、工地人員管理有疏漏、工地人員缺乏行車安全教育訓練、工地防護不周全。

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不過，台鐵產業工會認為提到的問題太表層僅是冰山一角，在報告中沒有看到對於造成這個結果背後的整體檢討，譬如，現有的標準、工作量是第一線人力能負擔的嗎？知悉現場問題仍忽視的高層責任是什麼？現有的制度能避免在第一線有缺漏時即時補正嗎？

▲▼工程車滑落地點曝光，造成太魯閣出軌。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲太魯閣號出軌造成49人罹難。（圖／記者蕭可正翻攝）

台鐵產工強調，如果沒有重新檢視對於施工現場的現行制度有無缺漏，並不是一份完整的報告，而這也是社會大眾想知道的，不是出事抓戰犯而已。

另外，針對懲處名單部分，產工重申，做出這樣的懲處沒有看到高層為自己的決策跟行為負責任，或是檢討高層是否在監督或制度上有需要檢討之處，替第一線員工報不平。

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