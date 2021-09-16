台鐵「鰻魚便當」登場！每份179元　今起限賣11天、每日限量50份

▲台鐵鰻魚便當今起開賣。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局搭上中秋佳節熱潮，今日起推出新款「蒲燒鰻魚便當」，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份179元，限時販售至26日為止。

台鐵局表示，本次與漁業署合作，使用彰化區漁會推薦的蒲燒鰻，以鰻魚作為主菜，搭配台灣味的小菜，鰻魚刷上蒲燒醬，一旁鋪著拌入柴魚提味的蛋絲及胡蘿蔔絲，蒲燒醬也滴入下方軟硬適中的白米飯，酸甜滋味醞釀出多層次口感。

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蒲燒鰻魚便當自9月16日起至9月26日止，於臺北車站台鐵便當1號店販售，每日午餐限量供應30份、晚餐20份，每份售價179元，以圓盒盛裝擺盤。

▲台鐵鰻魚便當每份179元。（圖／台鐵）

台鐵局餐旅服務總所台北鐵路餐廳經理蔡毓敏表示，這次特別使用輸日等級的日本白鰻，為了讓便當的顏色更加繽紛，且營養也能更均衡，廚師們特地加入具有台灣味的配菜，否則一般而言鰻魚便當較少有配料，但考慮到台灣人的飲食習慣，若只有鰻魚主菜可能會過於單調，因此才會加入其他元素。

蔡毓敏指出，在包裝方面也有顧慮，一般的鰻魚便當都是以方形便當盒包裝，但這次趁著中秋時節推出，希望有圓滿的意思，因此才會選用圓形便當盒。而由於鰻魚單價高，這次是以親民的價格推出便當，為了顧及產能，才會每日限量供應。

▲▼台鐵鰻魚便當每日限量50份。（圖／記者李宜秦攝）

台北餐廳廚師陳耀駿表示，本次使用的鰻魚是輸日等級的白鰻，配菜有紅蘿蔔炒蛋絲、柴魚片、青花菜、洛神花醃白蘿蔔、嫩薑片等，整體便當顏色多，有黃、紅、綠、白，看起來非常豐富。

蔡毓敏也表示，受疫情影響，台北餐廳便當銷量大幅減少，過去本有八家營業據點，目前只剩下五家，而疫情前每日約可賣出1.2萬個台鐵便當，現在每天約只售出4000個便當，產能僅剩3成。