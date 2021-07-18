楊志良「混打聯亞、AZ疫苗」！醫傻眼狂轟：把人體試驗當兒戲

記者閔文昱／綜合報導

前行政院衛生署長楊志良日前因為參加聯亞疫苗臨床試驗，結果自稱體內沒有產生抗體，推測自己是施打安慰劑，因此跑去接種AZ疫苗，甚至公開質疑聯亞疫苗的效力，引發外界討論。對此，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」發文痛批，聯亞投資了疫苗實驗結果遇到這種把參與人體試驗當兒戲不負責任的人，「真的傻眼到爆」。

▲楊志良成聯亞新冠疫苗臨床計畫的關門收案者。（圖／聯亞生技提供）

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聯亞第二期臨床試驗尚未解盲，但楊志良4月參與注射後未產生抗體，懷疑自己打到安慰劑組，6月又去施打AZ疫苗，後來一問才知道自己是「實驗組」，參與試驗時打到的是聯亞疫苗，等於完成了第一劑聯亞疫苗及第二劑AZ疫苗的混打。他日前批評，聯亞應該儘早讓受試者知道結果，更表示之後不會再參加受試者抽血，形同退出臨床試驗。

▲聯亞藥先前宣布，公司所研發的紅血球生成素UB-851，進行三期臨床試驗解盲成功。（圖／翻攝自聯亞藥官網）

醫護粉專「MedPartner美的好朋友」17日在臉書PO文表示，楊志良參與了聯亞疫苗的人體實驗，結果解盲結果還沒出來，就逼聯亞告訴他打的是什麼，「別人不跟他說，他就氣噗噗自己跑去打了AZ疫苗。結果更搞笑的是，人家跑流程對他解提早解盲通知的結果，他打的是疫苗組，也就是說，楊志良先生應該是全國第一個混打聯亞疫苗跟AZ的人。」

針對楊志良說法，「MedPartner美的好朋友」駁斥，在參與人體實驗的時候，都有完整的同意書簽署，這點楊志良先生一定知道，在解盲之前，是不能告知他的，「你硬要別人提早告訴你，不立刻告訴你就生氣，那你當初同意書簽爽的喔？雖然每個人都有提早退出實驗的權益，但你這種做法真的很不負責任。」

▲前衛生署長楊志良。（圖／攝影中心）

「MedPartner美的好朋友」直言，楊志良還不知道解盲的結果，就自己跑去打了AZ疫苗，至於有沒有誠實跟醫護人員說他打了聯亞疫苗，還是只謊稱打到安慰劑，這個就無從得知，「但如果我自己的病人有參與人體試驗，我一定會請他跟原本的計畫主持人確認是安慰劑才能施打。如果是疫苗組，雖然沒有規定不能再打，但也要謹慎評估。」

「MedPartner美的好朋友」認為，聯亞無法儘早讓受試者知道結果，是因為從頭到尾照著規矩做事，依照合法的流程解盲，楊志良連一小段時間都不能等，從頭到尾都在怪別人，甚至還譴責聯亞沒有倫理，「我的天，這所有做過臨床試驗的醫療人員，應該都會被你這種說法氣死，到底沒有倫理的人是誰啊？」

▲AZ疫苗。（圖／路透）

「MedPartner美的好朋友」感嘆，整件事最衰的就是聯亞，投資了疫苗實驗結果遇到這種把參與人體試驗當兒戲不負責任的人，「還被罵沒有倫理，真的傻眼到爆。他的心態就是自以為菁英，自以為自己最聰明，覺得自己應該要比別人有更多權力，不願意承擔社會共同體義務的那種人。整天對防疫大發厥詞，真的是可悲。」

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